Ulkoministeri Valtonen keskustellut Puolan kollegan kanssa Ukrainasta – ”En usko, että Puola lopettaa aseapua kokonaan”

Puola on myös kouluttanut ukrainalaissotilaita mm. Leopard-taisteluvaunujen käytössä.

Puolan pääministeri Morawiecki ilmoitti eilen Puolan lopettavan aseavun Ukrainalle ja toimittavansa vain aseet, joista on jo sovittu. Presidentti Dudan mielestä pääministeriä on tulkittu väärin.

– En usko, että Puola tulee lopettamaan aseapua Ukrainalle missään nimessä kokonaan. Näin arvioi Ylen haastattelema ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Ulkoministeri Valtonen sanoi keskustelleensa tänään Puolan ulkoministerin Zbigniew Raun kanssa.

– Hän suhtautui lopulta hyvin ymmärtäväisesti Ukrainan asemaan tässä tilanteessa. Uskon, että Puola jatkaa vahvana Ukrainan tukijana.

Ulkoministeri Valtonen muistuttaa, että Puola on aseavun ja aseiden kauttakulun lisäksi ottanut vastaan merkittävän määrän ukrainalaisia pakolaisia. Hän ei odota tähän linjaan muutosta.

– Puola kunnioittaa aikaisempia sitoumuksia. Tässä ei ole tapahtunut mitään yllättävää ja suurta.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi eilen illalla, että Puola aseistaa nyt itseään sen sijaan, että lähettäisi aseita Ukrainaan. Ilmoituksen mukaan Puola hoitaa enää vain ne asetoimitukset, joista on sovittu.

Toisaalta Puolan presidentti Andrzej Duda sanoi myöhemmin torstaina, että Morawieckin kommentteja on tulkittu väärin.

– Minun mielestäni pääministeri tarkoitti, että emme toimita Ukrainalle uusia aseita, joita olemme ostamassa modernisoidaksemme Puolan asevoimia, Duda sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Taustalla viljakiista

Elina Valtosen mukaan on harmillista, että tilanne on menyt tällaiseksi viljankuljetuksia koskevien kiistojen vuoksi. Puolan ja Ukrainan välejä on kiristänyt viime kuukausina Puolan asettama tuontikielto ukrainalaiselle viljalle.

Viljakiista on kärjistynyt sen jälkeen kun Venäjä lähti pois Mustanmeren viljasopimuksesta ja ukrainalaiselle viljalle on pitänyt etsiä vaihtoehtoisia reittejä maailmanmarkkinoille. Reitit kulkevat siksi suurelta osin naapurimaiden kautta maakuljetuksina.

Puolassa pidetään parlamenttivaalit vajaan kuukauden päästä ja viljakiista on noussut merkittäväksi vaaliteemaksi.

Ulkoministeri Valtonen sanoo ymmärtävänsä sen, että puolalaiset maanviljelijät ovat huolissaan. Maatalous tuo seitsemän prosenttia Puolan bruttokansantuotteesta.

– Puola on demokratia ja tietenkin vaalit vaikuttavat. Maataloudessa on merkittävä äänestäjäkunta.

Myös puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan vaalit ovat koventuneiden kommenttien taustalla.

– Selvitetään, mihin Puolan lausunto perustuu, että onko siellä aidosti tällainen linjaus.

Muutettu klo 21.05 ja lisätty Puolan presidentti Dudan kommentit.