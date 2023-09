Tilapäinen valiokunta puolestaan kokee, että sen työskentelyä on kesän aikana vakavasti häiritty. Etenkin valiokunnan lakiasiantuntijasta on kirjoitettu halventavasti. Elomaa on kutsunut häntä kirjoituksissaan ”asiantuntijaksi” lainausmerkein ja epäillyt, että varatuomarin paperi on hänelle ”löytynyt arpajaisista tai Mellunmäen Siwan takaa roskalaatikosta”. Elomaa on kirjelmöinyt myös lakiasiantuntijan yhteistyökumppanille. Yle on nähnyt sähköpostin.