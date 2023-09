Näin kokkaat vaikka jääkaapin valosta – ruoka-ammattilainen paljastaa kaappiensa sisällön ja parhaat vinkkinsä

Jääkaapissa ei taaskaan mitään järkevää syötävää. Vai olisiko sittenkin? Miksi toisilla on taito loihtia maukasta ruokaa lähes tyhjästä; vaatiiko se jotain supervoimia vai voisiko tätäkin oppia?

– Tekemällä oppii, ja parhaat ruoat ovat onneksi usein tosi yksinkertaisia, rohkaisee ruokakirjailija ja -stylisti Elina Ylitervo.

Au pair -vuosi Italiassa sytytti aikoinaan Ylitervon rakkauden ruokaan. Päivittäisen ruoan tekeminen perheelle toimi kokkikouluna tuoreelle ylioppilaalle, ja sittemmin Ylitervon työelämä on kietoutunut monin tavoin ruoan ympärille. Runsaasti lapsiperheille reseptejä laatinut ruoan ammattilainen avaa nyt ruokakaappiensa ja ”jääkaapinvalobravuuriensa” saloja.

Paahdetuista kasviksista on moneen

– Minulla jää usein jääkaapin vihanneslokeron pohjalle erilaisia kasviksia, kuten porkkanaa, parsakaalia, palsternakkaa ja sipulia. Paahtamalla kasviksiin saa valtavasti lisää makua, kun ne ottavat väriä ja osin karamellisoituvat. Sen jälkeen kasviksista voi tehdä herkullisen sosekeiton. Usein keittoon tulevat kasvikset nimenomaan keitetään ennen soseuttamista, mutta sopivan pieneksi pilkottuina ne paahtuvat uunissa melko nopeasti ja maku on aivan toista luokkaa, Ylitervo painottaa.

Jos keitto ei maistu, voi kasviksista tehdä vaihtoehtoisesti lämpimän salaatin.

– Se on yksi lempparilounaistani. Salaattia varten voi keittää kotimaisia ohrahelmiä, joka on myös ekologisempi vaihtoehto riisin sijaan. Ohrahelmien joukkoon voi sekoittaa pilkottua kurkkua ja murusteltua fetaa, jos sellaista sattuu jääkaapin hyllyllä palanen olemaan tai vaihtoehtoisesti vaikkapa oliivia ja tomaattia. Kaiken kruunaa maukas vinaigrette-kastike, joka sopii moneen paikkaan. Se kannattaa ottaa haltuun, Ylitervo vinkkaa.

(Lämpimän salaatin ja vinaigretin ohjeet löytyvät jutun lopusta.)

Avaa kuvien katselu Paahtaminen syventää vihannesten makua. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Ruoka-ammattilaisen tärppejä varautumiseen

Kuiva-ainekaapissa kannattaa olla aineksia, joita voi yhdistellä niukempien jääkaapin sisältöjen kanssa. Ylitervo kuitenkin kehottaa varautumaan sellaisilla aineksilla, joista itse aidosti tykkää.

– Itselläni on kuiva-ainekaapissa aina tomaattimurskaa, papuja, kikherneitä ja nuudeleita. Mausteissa suosin itämaisia makuja, kuten juustokuminaa, kanelia, currya ja chilihiutaleita. Näistä voisin pyöräyttää kananmunien kanssa esimerkiksi shakshoukan, joka on vähän niin kuin itämainen pyttipannu. Nimi tarkoittaakin sekoitusta, ja siihen voi lisätä oman mielen ja kaapista löytyvien ainesten mukaan esimerkiksi sipulia, paprikaa, kikherneitä ja juustoa tai halloumia. Se on herkullista tuoreen leivän kanssa. Lisäksi erilaiset munakkaat pyörähtävät meillä usein lounaslautaselle, Ylitervo kertoo.

Avaa kuvien katselu Lämmin lounassalaatti syntyy ohrahelmistä, paahdetuista vihanneksista, fetasta ja kurkusta. Kastikkeena toimii klassinen vinaigrette. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Mahdollisimman paljon makua

Paahtamisvinkki sopii myös herkullisen tomaattikastikkeen loihtimiseen.

– Happaman, suolaisen ja makean tasapaino on tärkeä. Sitäkin oppii maistelemalla, ja ruoasta riippuen joskus toimii happamampi ja joskus makeampi. Pasta ja proteiini loiventavat makua, jolloin kastikkeesta toimii tymäkämpi versio. Pitsaan ja pastaan saa mielettömän hyvänmakuisen kastikkeen, kun sekoittaa tomaattimurskaan lorauksen viinietikkaa, sokeria, suolaa, pippuria sekä halutessa yrttejä ja paahtaa sitä hetken aikaa uunipellillä niin, että kastikkeesta haihtuu vähän nestettä pois.

Keitossa puolestaan makuyhdistelmänä juuresten ja hedelmien sekoittaminen ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, mutta Ylitervon mukaan niistä saa mukavaa raikkautta.

– Omenaa voi paahtaa keittoon juuresten kanssa ja appelsiinista voi puristaa keiton päälle raikkaankirpeän loppusilauksen.

Arkisemman keiton saa nostettua uudelle tasolle myös viimeistelemällä se omatekoisella tuoreyrittiöljyllä ja jämäleivästä paistetuilla krutonkikuutioilla.

Avaa kuvien katselu Ruoka-alan moniottelija Elina Ylitervo vakuuttaa, ettei maistuvan ruoan tarvitse olla monimutkaista. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Munakas ja aliarvostettu lämmin leipä

Munakas on täyttävää ja sitäkin voi ryydittää monenlaisilla jämäpaloilla, kuten juustolla, kinkulla, makkaralla, tomaatilla tai vaikkapa säilykesienillä tai pakastepinaatilla. Munakkaan voi paistaa tuttuun tapaan liedellä tai uunissa, jolloin voi kehua loihtineensa italialaisen munakkaan eli frittatan.

Se on myös armollisempi versio, jos jännittää munakkaan paistamista pannulla.

– Ja aina voi tehdä myös munakokkelin, joka kannattaa vain jättää tarpeeksi löysäksi. Jos taas ei ole munia, mutta kaapista löytyy juuston, tomaatin, kinkun tai makkaran (tai niiden vegeversion) lisäksi leipää, aineksista voisi loihtia lämpimät voileivät. Ketsupista saa kastiketta pohjalle. Ja mitä kuivempi leipä sen parempi, ettei lämppäristä tule lötkö. Aivan aliarvostettu, aivan briljantti tuote, Ylitervo toteaa kuin ylistykseksi arkisille ruokaratkaisuille. Maistuvan ruoan ei tosiaankaan tarvitse olla monimutkaista tai hienostelevaa.

Avaa kuvien katselu Näistä Puoli seitsemän -ohjelman katsojien jääkaappisisällöistä Ylitervo kokkaisi frittataa eli italialaista uunimunakasta, lämpimiä voileipiä ja appelsiinilla raikastettua sosekeittoa. Kuva: Päivi Ventelä, Tiina Kaltti, Sirpa Penttilä

Kokeile lämmintä salaattia!

Kasvisten paahtaminen:

1) Pilko kasvikset, kuten porkkana, parsakaali, palsternakka, peruna, bataatti, sipuli. Mitä pienemmäksi pilkot, sitä vähemmän ne vaativat aikaa uunissa.

2) Levitä kasvikset laakeaan uunivuokaan tai pellille.

3) Lorauta kasvisten päälle tasaisesti öljyä, suolaa ja rouhaisu pippuria.

4) Paahda uunissa 200 °C 25–30 minuuttia.

Lämmin lounassalaatti kahdelle:

1) Keitä 1,5 dl ohrahelmiä pakkauksen ohjeen mukaan. Myös riisiä tai couscousia voi käyttää.

2) Pilko kurkku ja feta. Voit korvata ne esimerkiksi oliiveilla ja tomaatilla.

3) Sekoita keitetyt ohrahelmet, pilkottu kurkku ja feta keskenään.

4) Asettele paahdetut kasvikset ohra-kurkku-feta-sekoituksen päälle.

5) Tee makupommiksi

Vinaigrette:

1) ½ dl öljyä

2) 1 tl dijon-sinappia. Tavallinenkin käy, dijonista saa enemmän makua.

3) 1 rkl valkoviinietikkaa tai sitruunamehua

4) Hyppysellinen suolaa, sokeria ja rouhaisu pippuria oman maun mukaan

5) Sekoita reippaasti esim. haarukalla.