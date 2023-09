– Valoa alkaa näkyä, ja olen tullut sen asian kanssa enemmän sinuiksi. Olen aika fatalisti kuitenkin, että ehkä kaikella on tarkoituksensa ja minun on opittava tästä jotain. Vaikka minut on ”canceloitu”, niin minun yleisöni ei ole tehnyt sitä, ja se on ihanaa.