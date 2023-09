Rupert Murdoch, 92, valitsi seuraajansa – Fox-mediaimperiumia luotsaa nyt seuraava Murdoch, ja hänkin vihaa Trumpia

Kuva: Lionel Hanh/PictureGroup for Fox Sports/Shutterstock/All Over Press

Mediamoguli Rupert Murdoch ilmoitti eilen torstaina jättävänsä News Corprationin ja Fox Corporationin johtotehtävät kypsässä 92 vuoden iässä. Kovaksi keitetyn mediaketun tilalle nousee hänen vanhin poikansa, 52-vuotias Lachlan Murdoch.

Fox Corporationin lippulaiva on oikeistovireinen Fox News, Yhdysvaltain katsotuin uutiskanava, jonka prime time -lähetyksillä on reilusti yli puolitoista miljoonaa katsojaa. Se toimi presidentti Donald Trumpin kaudella tämän pääasiallisena äänitorvena.

Lachlan Murdochin valinta pääkallopaikalle lopettaa Murdochin varttuneempien lasten kesken vuosia vallineen valtataistelun. Lachlan Murdoch ohitti valinnassa vanhemmat siskonsa Prudence ja Elisabeth Murdochin sekä nuoremman veljensä James Murdochin.

Tämä juttu kertoo, kuka Lachlan Murdoch on ja paljastaa samalla, kuinka paljon suosikkisarja Succession pohjautuu Murdochien mediaperheeseen.

Veljesparin pitkä vääntö

Lachlan Murdoch syntyi Lontoossa vuonna 1971. Hänen äitinsä on Rupert Murdochin toinen vaimo, Anna Maria dePeyster, joka on myös Elisabethin ja Jamesin äiti.

Avaa kuvien katselu Rupert Murdoch sylissään Lachlan ja vierellään silloinen vaimonsa Anna Maria Murdoch (dePeyster) James-vauvan kanssa. Kuva: David Graves/Shutterstock/All Over Press

Lachlan Murdoch kasvoi New Yorkissa, josta hänen isänsä vei hänet Australiaan töihin 18-vuotiaana. Siellä alkoi Lachlan Murdochin pitkä sisäänajo isänsä mediaimperiumiin: ensin harjoittelijanpaikka Daily Mirror -lehdessä, 22-vuotiaana johtotehtäviä lehtikustantaja Queensland Newspaperissa ja vuonna 1995 varatoimitusjohtajaksi australialaiseen News Limited -mediakonserniin.

Lachlan Murdoch valmistui filosofian kandidaatiksi Princetonin yliopistosta 1994. Vuonna 1996 oli vuorossa paluu New Yorkiin ja debytointi mediaimperiumin ”pääsarjassa” mediakonserni News Corporationissa.

Lachlan Murdoch pyöri News Corporationin eri johtotehtävissä seuraavat kymmenen vuotta, kunnes törmäsi työpaikkadraamaan. Hän ajautui yhteenottoon Roger Ailesin, Fox Newsin perustaneen häikäilemättömän populistivisionäärin kanssa vuonna 2005.

Rupert Murdoch asettautui riidassa Ailesin puolelle poikaansa vastaan, ja tälle tuli mitta täyteen. Lachlan Murdoch palasi perheineen Australiaan, missä hän pyöritti sijoitusfirmaa seuraavat kymmenisen vuotta.

Ailes joutui eroamaan Foxilta vuonna 2016 useiden häirintäsyytösten takia, kuten myös kanavan suosikkijuontaja Bill O'Reilly vuotta myöhemmin.

Lachlan Murdochin asuessa Australiassa seuraajahuhut kääntyivät hänen veljeensä James Murdochiin, joka oli eri maata kuin isänsä ja veljensä.

Perhefirmassa vuonna 1996 aloittanut James Murdoch herätti toimillaan huomiota. Hän muun muassa sijoitti amerikkalaismittapuulla ”liberaaleihin” mediayrityksiin kuten National Geographiciin, puhui huolestuneesti Fox Newsin uutisoinnin faktapohjasta ja halusi tehdä News Corporationin ja Fox Corporationin toiminnasta hiilineutraalia.

Avaa kuvien katselu Anna-vaimo, Prudence-tytär ensimmäisestä avioliitosta, Rupert Murdoch, Elisabeth-tytär, James sekä Lachlan juhlissa New Yorkissa vuonna 1997. Kuva: Spellman/Mediapunch/Shutterstock/All Over Press

On spekuloitu, että juuri James Murdochin liberaali pohjavire oli syynä siihen, että Rupert Murdoch korjasi välinsä Lachlan Murdochiin vuoden 2014 paikkeilla. Yliopistoaikoinaan opiskelijoiden konservatiiviklubia pyörittänyt Lachlan Murdoch palasi isänsä houkuttelemana perhefirmaan töihin. Siellä hän otti nopeasti ison roolin merkittävissä päätöksissä.

Mediamoguli Rupert Murdoch astuu sivuun yhtiöidensä johdosta.

Diilejä ja potkuja

Palattuaan perheyritykseen Lachlan Murdoch toimi muun muassa 21st Century Fox -mediayhtiön hallituksen puheenjohtajana – samalla kun James Murdoch toimi sen toimitusjohtajana.

Vuonna 2017 oli veljeksille iso näytön paikka: 21st Century Fox ilmoitti myyvänsä elokuva- ja televisiotoimintansa suurilta osin Disneylle.

Diili meni täytäntöön vuonna 2019, ja Murdocheille jäljelle jäänyt tuotantotoiminta siirtyi Fox Corporation -nimiselle yhtiölle. Kauppojen jälkeen Lachlan Murdoch nimettiin uuden yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi. Tämä nähtiin merkkinä siitä, että Rupert Murdoch oli valinnut seuraajansa.

Vuonna 2020 James Murdoch erosi News Corporationin johtokunnasta. Vuoden 2021 alussa hän otti Financial Timesin haastattelussa kantaa disinformaatiota ja salaliittoteorioita jakavia ”mediaomistajia” vastaan. Joe Biden oli valittu samana vuonna presidentiksi, ja Fox News oli uutisoinnissaan jatkuvasti tarjonnut alustan äänestystuloksen kyseenalaistaville puheenvuoroille.

Avaa kuvien katselu Lachlan, Rupert ja James Murdoch Rupertin neljänsissä häissä vuonna 2016. Kuva: EPA

James Murdochin kriittinen ulostulo nähtiin ratkaisevana vedenjakajahetkenä, jolloin nuorempi veli käänsi selkänsä perheen liiketoimille.

Lachlan Murdochin seuraava koetus liittyikin juuri äänestystulosuutisointiin.

Maaliskuussa 2021 äänestyslaitteita valmistava Dominion Voting Systems haastoi Fox Newsin oikeuteen valheiden levittämisestä ja Dominionin laitteiden yhdistämisestä vaalivilppiin. Yhtiö vaati yli miljardin dollarin korvauksia. Sen mukaan Lachlan Murdochin Fox News hyökkäsi äänestyslaitteita vastaan katsojalukujensa laskiessa Trumpin häviön myötä.

Pitkän väännön jälkeen tämän vuoden huhtikuussa Fox News sopi Dominionin kanssa 787,5 miljoonan dollarin korvauksesta.

Lisää vaikeuksia oli edessä. Vain kuusi päivää Dominionin kanssa sopimisen jälkeen ilmoitettiin supersuositun tv-ankkuri Tucker Carlsonin jättävän Fox Newsin. Dominion-oikeudenkäynnin yhteydessä julkaistun viestinvahdon perusteella oli paljastunut, että Carlson oli puhunt halventavasti tv-kanavan yleisöstä ja muun muassa käyttäneen naiskollegasta nimitystä ”cunt”.

Carlsonin potkujen syyt ovat kuitenkin osittain hämärän peitossa. Medioissa on arvioitu, että Murdochit näkivät hänen saavuttaneen liikaa valtaa raflaavalla iltaohjelmallaan. Potkupäätöksen teki joko Rupert tai Lachlan Murdoch. Forbesin mukaan Fox olisi säilyttänyt roppakaupalla raskauttavaa materiaalia Carlsonista julkaistavaksi, jos tämä olisi päättänyt riitauttaa potkunsa.

Avaa kuvien katselu Lachlan Murdoch on naimisissa australialaisen malli Sarah Murdochin kanssa. Heillä on kolme lasta. Perhe asuu Australian Sydneyssa, vaikka Murdochien mediaimperiumia johdetaan New Yorkista. Kuva: Billy Farrell/BFA.com/Shutterstock/All Over Press

Lachlanin dilemma

Millaisen johtajan News Corporation ja Fox Corporation saavat Lachlan Murdochista?

Poliittinen linja tuskin muuttuu ratkaisevasti. Rupert Murdoch on konservatiivi, ja niin on Lachlan Murdochkin. Ja kummallakin on yksi Yhdysvalloissa ratkaiseva mielipide: lukuisten lähteiden mukaan he vihaavat Donald Trumpia.

Siinä missä Trump ja hänen kannattajansa ovat värikkäistä lähtökohdista olevaa uusoikeistoa, on Lachlan Murdoch amerikkalaisten eliittikoulujen ja vanhan rahan muovaama ”sivistysporvari”.

Tietokirjailija Michael Wolffin tuoreen Rupert Murdochista kertovan The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty -kirjan mukaan Murdoch viittasi Trumpiin aikaisemmin yksinkertaisesti ”vitun idioottina”. Nykyään hän päivittelee, miksei Trumpin ole jo kuollut.

Samassa kirjassa Wolff väittää Lachlan Murdochilla olleen vuoden 2016 presidentinvaalien aikaan vessapaperia, johon oltiin printattu Trumpin naama.

Murdochit haluavat siis amerikkalaisesta konservatismista erilaisen version kuin sen, jota Trump tarjoaa. Tässä on haastetta ensi vuoden presidentinvaaleissa, joihin Trump näyttää edelleen olevan republikaanipuolueen todennäköisin ehdokas.

Kun Fox Newsin viime vuosikymmenten satumainen suosio pohjautuu juurikin raflaavaan, liberaalivastaiseen kohu-uutisointiin, on Lachlan Murdoch haasteen edessä: Voiko Murdochien mediaimperiumi voittaa ilman presidentti Trumpia?

Esikuvana suosikkisarjassa

Avaa kuvien katselu Succession-sarjan päänäyttelijät yhdessä viime maaliskuussa. Vasemmalta Sarah Snook (Siobhan), Alan Ruck (Connor), Brian Cox (Logan), Jeremy Strong (Kendall) ja Kieran Culkin (Roman). Kuva: Gregory Pace/Shutterstock/All Over Press

