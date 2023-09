Harry Potterista tuttu brittinäyttelijä Timothy Spall ryhtyi taidemaalariksi – ”Näytteleminen on koettelemus, maalaaminen on vielä pahempaa”

Palkittu brittinäyttelijä Timothy Spall esittelee Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalilla elokuvansa Viimeinen vuoro (The Last Bus) lauantaina Lasipalatsin Bio Rexissä. Yle tapasi Spallin perjantaina.

Monille Spall on tutuin Harry Potter -elokuvista, joissa hän esitti velho Peter Piskuilania.

– Mikä Harry Potter? Oi unohdin sen, Spall vitsailee asiasta kysyttäessä.

– Ei, Harry Potter on ilmiömäinen. Ihailen sitä, se sai lapset lukemaan. Rooli oli pienimpiä tekemiäni, mutta se teki minusta maailmanlaajuisesti tunnetun, Spall huomauttaa.

Käveli jo teininä kuin vanha mies

Viimeinen vuoro -elokuvassa Spallin esittämä Tom Harper lähtee linja-automatkalle Skotlannin pohjoisimmasta kolkasta synnyinseuduilleen Englannin etelärannikolle Land’s Endiin.

Avaa kuvien katselu Viimeinen vuoro -elokuvassa Spall esittää pitkälle bussimatkalle lähtevää Tom Harperia. Kuva: Samuel Goldwyn/Moviestore/Shutterstock/All Over Press

Viimeinen vuoro -elokuvassa nyt 66-vuotias Spall näyttelee 89-vuotiasta. Oliko se vaikeaa?

– Se on vain osa työtä. Olen aina tarkkaillut vanhempia ihmisiä jo lapsena. Olin ehkä 15-vuotias, kun olin käymässä isoäitini luona. Paikalle tuli eräs mies. Jostain syystä aloin matkia hänen kävelytyyliään. Halusin vain tietää, miltä se tuntuu. En ajatellut olevani näyttelijä. Kävelin kotiin kuin se vanha mies, vain nähdäkseni millaista se on, Spall kertoo.

Näyttelijän työ on vienyt Spallin myös muille epämukavuusalueille, kuten maalaamisen pariin.

”Maalaaminen on kamala koettelemus”

Vuonna 2014 ensi-iltaan tullutta Mr. Turner -elokuvaa varten Spall opiskeli maalaamista.

– Minusta on itse asiassa tullut taidemaalari, mikä on valtava tuska, Spall naurahtaa.

– Näytteleminen on koettelemus, maalaaminen on kamala koettelemus, ja vielä pahempaa, hän jatkaa.

Avaa kuvien katselu Mr. Turner -elokuvassa Spall näytteli taidemaalari William Turneria, joka tunnetaan etenkin merimaalauksistaan. Kuva: Simon Mein/Film4/Lipsync Prods/Thin Man Prods/Kobal/Shutterstock/All Over Press

Vaikka Spall on kokenut maalaamisen tuskalliseksi luomiseksi, se vei hänet mukanaan. Hän valmistautuu jo toiseen taidenäyttelyynsä, joka avautuu yleisölle marraskuussa lontoolaisessa Pontone Galleryssä.

Spallin ensimmäinen oma näyttely oli nähtävillä samaisessa galleriassa kaksi vuotta sitten.

– Maalaukset, jotka saavat ajattelemaan, ovat hyviä. Olen Max Ernstin suuri ihailija. Hänen maalauksensa häiritsevät minua, ja siksi pidän niistä, Spall viittaa saksalaiseen surrealistiin.

Pitkään uraan mahtuu genrejä kauhusta sotadraamaan

Spall on näytellyt monen genren elokuvissa. Kuninkaan puhe -elokuvassa hän esitti pääministeri Winston Churchillia. Hänen elokuviensa lista on pitkä, ja sieltä löytyvät muun muassa kauhuelokuva Sweeney Todd ja Tom Cruisen tähdittämä Vanilla Sky.

– Tarinan on oltava kiinnostava ja hahmon on oltava kiinnostava. Tehtäväni on palvella hahmoa, hahmo palvelee tarinaa ja tarina palvelee yleisöä, joka maksaa saadakseen viihdettä, Spall kuvailee.

Spall nähdään piakkoin myös BBC:n uudessa rikossarjassa Kuudes käsky, joka alkaa 1. marraskuuta Yle Areenassa ja TV1:ssä.