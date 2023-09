Terveysasemien kohtalo herättää kiihkeitä tunteita koko maassa – Turussa kaupunki taistelee Varissuon lähiön terveysaseman puolesta

Palveluita riittää ja ne löytyvät läheltä turkulaisessa Varissuon lähiössä, mutta palveluista ehkä tärkein on nyt auto- tai bussimatkan takana: terveysasema.

Terveyspalvelujen tulevaisuus huolettaa Turussa kuten muuallakin Suomessa, esimerkiksi Pirkanmaalla.

Apulaispormestari Mirka Muukkonen (vas.) vastaa turkulaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Varissuon terveysaseman säilyttäminen on hänelle tärkeä asia, mutta hän ei ole yksin asemaa puolustamassa.

– Turun kaupungin kanta on, että Varissuon kehityksen kannalta olisi hyvin tärkeää, että palvelut palaisivat konkreettisesti Varissuolle. Ihmiset ovat siellä aktiivisia, mutta lähiössä on tosi paljon monikielisiä ihmisiä ja heitä, joilla on hyvin erilainen tai ehkä vähän heikompi sosioekonominen tausta.

Muukkonen muistuttaa, että terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut tukevat yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Puolet noin 9 000 asukkaasta puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea.

Varissuon terveysasema on parhaillaan remontissa, ja valtaosa sen toiminnoista muutti väistötiloihin Kupittaalle noin vuosi sitten. Tuolloin terveyspalvelujen järjestäminen oli vielä Turun kaupungin vastuulla, vuoden vaihteessa ne siirtyivät hyvinvointialueen kontolle.

Sisäilmaongelmista kärsineestä rakennuksesta ei ole kuitenkaan luovuttu. Muukkonen toivoo, että samalle paikalle voisi tulla jatkossakin terveysasema.

Avaa kuvien katselu Apulaispormestari Mirka Muukkonen pitää yhteishenkeä Varissuolla hyvänä. Monet tahot auttavat kehittämään asukkaiden hyvinvointia. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Hyvinvointialue ei pysty lupaamaan terveysasemaa

Niukkuuden kanssa painiva Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha ei pysty lupaamaan terveysaseman paluuta Varissuolle.

– En olisi kovasti huolissani asiasta, sillä meillä on erinomaiset väistötilat Kupittaalla. Sinne on kuitenkin hyvät yhteydet, sanoo sotepalveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen.

Varhassa tiedetään, millainen palvelutarve Varissuon väestöllä on. Asiaa tarkastellaan kokonaisuuden kannalta.

Aikataulustakaan Pakarinen ei osaa luvata mitään, sillä Varissuon suunnalle mahdollisesti tuleva sote-keskus ei ole vielä edes osana mitään investointisuunnitelmaa. Selvitystyöt ovat vasta käynnissä.

Pakarinen tyynnyttelee, että palvelut kuitenkin pysyvät lähellä.

– Suurin osa varsinaissuomalaisista asuu Turussa ja Turun ympäristössä. Oletus on se, että palveluita on siellä, missä ihmisiäkin.

Hän painottaa, että palveluverkkosuunnitelmaa ei ole vielä olemassa eikä siitä ole siksi päätetty.

Avaa kuvien katselu Tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen kertoo, että sote-keskusasiat vaativat vielä suunnittelua Varhassa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Mainettaan parempi Varissuo järjestää palveluja yhdessä

Turun Varissuo on yksi Suomen kuuluisimmista lähiöistä. Apulaispormestari Mirka Muukkosen mukaan se on nykyään mainettaan parempi alue, eikä Varissuon ongelmia pidä demonisoida.

Muukkonen kiittelee erityisesti järjestöjä ja yhteisöjä, jotka järjestävät toimintaa yhteistyössä kaupungin kanssa.

– Siellä on asukasbudjetin kautta osoitettu rahoitusta toiminnalle, jolla esimerkiksi nuoria naisia tuetaan kasvamaan aikuisiksi naisiksi. Lapsille ja nuorille on aktiivisia liikuntakerhoja.

Monikulttuurisen lähiön hyvinvoinnista huolehtimiseen tarvitaan monien eri toimijoiden panostusta.

– Esimerkiksi Varissuon kirjastossa on yli kahdellekymmenelle kielelle käännettyjä teoksia. Siellä ollaan rakennuttamassa kaupungin vuokra-asuntoyhtiön kautta uutta asuntokantaa, ja kiitosta saanut lähipoliisitoiminta jatkuu.

Mirka Muukkonen listaa vielä, että päiväkodeille kaavaillaan uusia rakennuksia. Senioreitakaan ei ole unohdettu.

– Yksi heille suunnattu hyvä toimintamuoto on tasapaino– ja voimaryhmä. Sen avulla pysyy kunnossa ja pystytään ehkäisemään vaikka lonkkamurtumia, kiittelee Muukkonen.

Muukkosen mukaan Varissuolla asuvat ovat tyytyväistä väkeä, ja asukkaat itse kokevat asuinalueen hyvin viihtyisäksi ja turvalliseksi.

