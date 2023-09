Abien piti pohtia, onko Mordorin tieverkko tiheä – maantieteilijä kertoo, miksi ylioppilaskokeessa oli mielikuvitusmaailman kartta

Kuva: ©New Line Cinema/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Eilen torstaina maantieteen ylioppilaskokeen kirjoittajat kohtasivat tehtävän, joka saattoi ainakin osalta sujua yhtä riemuisasti kuin hobittien tanssi Konnussa. Toisille tehtävä saattoi tuntua yhtä epätoivoiselta kuin valtasormuksen tuhoaminen.

Pakollisessa tehtävässä kokelaita pyydettiin vastaamaan maantieteellisiin väittämiin J.R.R. Tolkienin teoksesta Taru Sormusten herrasta tunnettuun fantasiamaailmaan.

Tehtävässä oli kuvitteellisen Keski-Maan kartta, ja opiskelijoiden piti esimerkiksi selvittää kartan perusteella onko Mordorissa pintavesiä ja miten korkea on Tuomiovuoren huippu.

– Tehtävä osoittaa, että karttoja voi olla monenlaisia ja maantiedettä voi harrastaa esimerkiksi lukemalla klassikkokirjoja, kommentoi Helsingin yliopiston maantieteen lehtori ja pitkäaikainen Ylioppilastutkintolautakunnan sensori Olli Ruth.

Ruth itse ei ollut tällä kertaa laatimassa kyseisen kokeen kysymyksiä. Hän arvioi tehtävän olleen kohtuullisen pidetty, eikä Ruth ainakaan ole kuullut erityisemmin valituksia.

Mielikuvitusmaailman kartta voi olla hyvä siksi, ettei kukaan kokelas ole asunut kyseisessä paikassa, eikä näin ollen tunne aluetta paremmin kuin muut.

– Jos kysyisimme vaikka Helsingin keskustasta, niin helsinkiläiset olisivat etulyöntiasemassa.

Avaa kuvien katselu Maantieteen yliopistonlehtori Olli Ruth arvioi, että kysymys Keski-Maan ilmastosta ja säästä saattoi olla kinkkinen. Kuva: Yle Kuvapalvelu.

Keskimaan hyvä tuntemus on voinut olla riski kokelaalle

Taru Sormusten herrasta -kirjalla ja elokuvilla on kuitenkin olemassa innokkaita faneja, joille Keski-Maan kartta voi olla jopa tutumpi kuin oma kotikaupunki.

Ruth myöntää, että kokelaan on varmasti helpompi ainakin innostua teemasta, mikäli on teosten fani.

Toisaalta hän näkee, että todellisella sormusfanilla voi olla myös sudenkuoppansa kokeessa. Tavoitteena tehtävässä on tulkita annettua aineistoa ja karttaa, eikä osata ulkoa klassikkoteosta.

– Jos on todella vahva fani, voi mennä harhaan, jos yrittää vastata oman muistikuvan perusteella.

Ruthin mukaan ylioppilaskokeissa pyritään tiedon soveltamiseen, ei pelkkään ulkoaopetteluun, esimerkiksi aiemmin maantieteen ylioppilaskokeissa on ollut myös Muumilaakson maantiedettä ja musiikkikappaleiden analyysia.

– Tämä vapauttaa kokelaita ajattelemaan ja soveltamaan tietoa. Ettei aina ole se suomalainen perusmaastokartta.

Ruthin mukaan fantasiamaailmojen karttojen ongelmana voi olla se, etteivät ne ole yhtä selkeitä kuin maantieteilijöiden piirtämät kartat.

Esimerkiksi kyseisessä tehtävässä Tolkienin alkuperäistä karttaa on selkeytetty. Ruthin mukaan kyseinen kartta on tarkistettu lukukelpoiseksi, mutta esimerkiksi tiiviiden korkeuskäyrien tulkinta on voinut olla silti haastavaa.

– Toisaalta meidän todellinen maailma ei ole aina niin selkeä kuin oppikirjan kartta. Esimerkiksi turistikartta ei ole aina piirretty parhaalla mahdollisella tavalla.

Yli 20 tuhannen seuraajan kuvapalvelu Instagramin ”ytlbelike”-tilillä oli huomioitu myös hauskasti fantasia-aiheinen tehtävä.

Osaisitko vastata tehtävään? Voit keskustella aiheesta 23.9. kello 23 asti.