Somessa levisi kuvia valkoisesta pakettiautosta, jonka väitettiin jahtaavan lapsia – nyt juorun levittäjät voivat joutua syytteeseen rikoksesta

Kaakkois-Suomen poliisi on kirjannut rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta valkoiseen pakettiautoon liittyvässä somekeskustelussa.

Eteläkarjalaisissa sosiaalisen median ryhmissä on keskusteltu viimeisen viikon aikana valkoisesta pakettiautosta, jonka kuljettajan on väitetty houkutelleen lapsia kyytiin. Keskusteluissa on myös julkaistu kuvia autosta, jonka on väitetty liittyvän asiaan.

Poliisi on vastaanottanut kuvia koskevan rikosilmoituksen. Poliisin mukaan ilmoitus koskee sitä, että keskusteluissa on julkaistu kuvia asiaan liittymättömän henkilön autosta.

Poliisi muistuttaa, että perättömiä tietoja julkaiseva voi joutua itse syytteeseen rikoksesta. Parempi toimintatapa on ilmoittaa mahdollisista epäilyistä heti poliisille.

– Esimerkiksi tässä Lappeenrannan valkoisen pakettiauton tapauksessa ei poliisille ole ilmoitettu, että houkutteluyritykset olisivat kohdistuneet lapsiin. Näin ollen tällaista tapahtumaa ei ole poliisilla tutkinnassakaan, rikoskomisario Liisa Kunnas sanoo poliisin tiedotteessa.

Täydennämme uutista.