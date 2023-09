Giorgia Meloni sai ”Euroopan vaarallisimman naisen” leiman, sitten hän ryhtyi hommiin – nyt Italiaa ihaillaan kelpo kumppanina

Melonin puolue Italian veljet johtaa gallupeja lähes 30 prosentin kannatuksella. Hän on pyrkinyt pääministerinä ollessaan vakuuttamaan EU:n ja Yhdysvallat lojaalisuudestaan.

ROOMA, ITALIA

Syksyllä 2022 saksalaislehti Stern kutsui italialaispoliitikko Giorgia Melonia Euroopan vaarallisimmaksi naiseksi.

Meloni tunnettiin esimerkiksi EU-kriittisistä puheistaan, lämpimistä suhteistaan Unkarin pääministeri Viktor Orbániin ja Espanjan äärioikeistolaiseen Vox-puolueeseen.

Melonista tuli Italian pääministeri lokakuussa 2022.

Avaa kuvien katselu Italian pääministeri Giorgia Meloni Roomassa heinäkuussa 2023. Kuva: Fabio Frustaci / EPA

Euroopassa heräsi pelko siitä, millaisen linjan Melonin hallitus ottaisi Ukrainan sotaan. Melonin hallitukseen kuuluvat myös puolueet La Lega ja Forza Italia, ja niiden johtajat Matteo Salvini ja Silvio Berlusconi olivat aiemmin puolustaneet Venäjää julkisesti.

Melonista ei kuitenkaan ole tullut Euroopan yhtenäisyyttä hajottavaa häirikköä. Päinvastoin, EU-kritiikki on vaimentunut ja hän on suhtautunut rakentavasti yhteistyöhön lännen kanssa, sanoo Università per Stranieri di Perugia -yliopiston politiikan tutkimuksen apulaisprofessori Cecilia Sottilotta.

– Melonin ensimmäinen vuosi on ollut vakauttamisen vuosi. Hän on antanut itsestään erilaisen kuvan kuin millaista moni hänen aiemman käytöksensä perusteella odotti.

Hallitusvastuu vie maltillisempaan suuntaan

Ennen Melonin nousua pääministeriksi Italian veljet -puolue oli oppositiossa kymmenen vuotta.

– Hallitusvastuussa poliitikon on mukauduttava, sanoo Sottilotta.

Toisaalta hänen mukaansa on tärkeää erottaa se, mitä Meloni ehkä haluaisi tehdä ja mitä olosuhteet antavat myöten.

Ulkopolitiikassa Melonilla on nimittäin vain vähän liikkumatilaa. Tämä johtuu siitä, että Italia tarvitsee EU:n elpymisrahastosta saatavia lähes 200 miljardin euron lainoja ja tukia uudistaakseen esimerkiksi julkishallintoa, työmarkkinoita ja oikeusjärjestelmää.

Melonin hallituksella on ollut jo vaikeuksia saada rahoja käytettyä ajoissa. Bryssel lykkäsi viime maaliskuussa 19 miljardin maksuerää, koska se halusi lisäaikaa arvioidakseen, vastaako Italia rahojen käytölle asetettuihin vaatimuksiin.

Euroopan unioniin riitaisasti suhtautuva johtaja voisi olla nyt Italialle tuhoisa.

Roomalainen politiikan tutkija ja apulaisprofessori Cecilia Sottilotta kertoo Giorgia Melonin ensimmäisestä vuodesta vallassa.

Melonin hallitus on sitoutunut EU:n linjaan myös Ukrainaan liittyvissä kysymyksissä. Meloni lähetti heti vaalien jälkeen Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille symbolisen Twitter-viestin, jossa hän lupasi, että presidentti voisi luottaa Italian tukeen.

Ukrainan tukeminen on Melonille poliittisesti hankala kysymys. Mielipidetiedustelut osoittavat, että suurempi osa italialaisista vastustaa kuin tukee Ukrainaan annettavaa aseapua.

Iso rooli EU:n maahanmuuttopolitiikassa

Meloni on halunnut vakuuttaa lännen lojaalisuudestaan ja vaalinut hyviä keskustelusuhteita maiden johtajiin. Samalla hän on ottanut kasvavaa roolia EU:n tiukentuvassa maahanmuuttopolitiikassa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Meloni ja Hollannin pääministeri Mark Rutte matkustivat heinäkuussa solmimaan Tunisian presidentin Kais Saiedin kanssa kiistanalaisen sopimuksen. EU lupasi maksaa Tunisialle siitä, että maa alkaa hillitä siirtolaisten tuloa Välimeren yli.

Se hyödyttää myös Italiaa. Tänä vuonna Italiaan on tullut meren yli kaksi kertaa enemmän siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita kuin viime vuonna. Suuri osa heistä lähtee kohti Eurooppaa veneellä Tunisian rannikolta.

Viime viikolla von der Leyen ja Meloni vierailivat Lampedusan saarella, joka on Välimeren siirtolaiskriisin polttopiste. He keskustelivat tavoista vastata syvenevään kriisiin.

Melonin lojaalisuudesta lännelle kielii se, että Melonin hallitus on vihjaillut mahdollisuudesta irtautua Kiinan kanssa vuonna 2019 tehdyistä yhteistyösopimuksista. Italiasta tuli silloin ensimmäinen G7-maa, joka antoi tukensa Kiinan Yksi tie, yksi vyöhyke -hankkeelle. Tämä herätti Yhdysvalloissa ja EU:ssa närää.

Avaa kuvien katselu EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Giorgia Meloni Lampedusan saarella syyskuun 17. päivä. Kuva: AFP

Apulaisprofessori Sottilotta arvioi, että Meloni pyrkii profiloitumaan uuden ajan konservatiiviseksi oikeistojohtajaksi, josta muut eurooppalaisjohtajat voisivat ottaa mallia.

– Esimerkiksi Ranskan Marine Le Penin linjasta hän on ottanut askeleen kauemmas. Hänelle on tärkeää irrota sopivan kauas äärioikeistolaisesta leimasta.

Ei kuitenkaan liian kauas. Melonilla on nimittäin puolueessaan yhä jäseniä, joiden fasismisympatiat ovat saaneet huomiota.

Italialaismediat nostivat viime syksynä esiin vuonna 2018 julkaistun videohaastattelun, jossa senaatin puhemies ja Melonin läheinen liittolainen Ignazio La Russa esitteli kotonaan olevaa, Italian fasistidiktaattori Benito Mussolinia esittävää patsasta.

Myös Italian fasismihallinnosta vapautumisen vuosipäivänä huhtikuussa moni olisi odottanut Melonilta suorempaa kannanottoa antifasismin puolesta.

Ulkomaalaisista oikeistojohtajista Meloni on säilyttänyt läheiset suhteet esimerkiksi Espanjan äärioikeistopuolue Voxin johtaja Santiago Abascaliin ja Unkarin Orbániin.

– On koittanut isänmaallisten aika. Niin Italiassa, Suomessa, Ruotsissa, Puolassa kuin Tsekissä olemme osoittaneet, että voimme päästä valtaan, hän sanoi Voxin kannattajatapahtumassa heinäkuussa ennen Espanjan parlamenttivaaleja.

Italian veljien kannatus noussut

Kotimaassaan Meloni elää nousukautta. Italian veljien kannatus hipoo 30 prosenttia, mikä on korkeampi kuin koskaan aiemmin.

– Vasemmisto on heikko ja oikeistoliittolaisista ei ole haastamaan häntä, sanoo Sottilotta.

Melonille on virrannut ääniä myös kesällä menehtyneen Berlusconin Forza Italia -puolueelta.

Alla oleva grafiikka näyttää, miten Italian pääpuolueiden kannatus on kehittynyt viime syyskuun parlamenttivaalien tuloksista kuluvan vuoden syyskuussa tehtyyn mielipidemittaukseen.

Italiassa Melonin hallitus harjoittaa konservatiivista oikeistopolitiikkaa. Se on esimerkiksi leikannut sosiaalitukia, tiukentanut rangaistuksia ja kiristänyt turvapaikkapolitiikkaa.

Melonin politiikan keskiössä on perinteisten perhearvojen puolustaminen. Hän nostaa lapsilisiä ja puhuu hanakasti korkeamman syntyvyyden puolesta. Italiaa uhkaa väestökriisi: väestö vanhenee kovaa vauhtia ja viime vuonna syntyneiden lasten määrä oli matalin mittaushistoriassa eli vuoden 1861 jälkeen.

Avaa kuvien katselu Meloni keskustelee Unkarin pääministeri Victor Orbánin kanssa Naton kokouksessa Liettuan Vilnassa 12. heinäkuuta. Kuva: Filip Singer / EPA

– Maahanmuutto ei ole vastaus väestökriisiin, Meloni sanoi aiemmin syyskuussa tavatessaan Unkarin pääministeri Orbánin.

Vaikka Meloni viestii maahanmuutosta tähän tapaan, hänen hallituksensa on kuitenkin päättänyt myös lisätä työperäistä maahanmuuttoa Italiassa reilusti tulevina vuosina.

Meloni vastustaa myös esimerkiksi homoparien adoptio-oikeutta.

Italian parlamentin käsittelyssä on Italian veljien masinoima lakialoite ulkomailla tehtävän sijaissynnytyksen kriminalisoimiseksi. Sijaissynnytys on Italiassa laitonta, ja moni sateenkaaripari on turvautunut ulkomailla tehtävään sijaissynnytykseen lasten hankkimiseksi.

Ihmisoikeusaktivistit ja Melonin poliittiset vastustajat ovat osoittaneet laajasti mieltään hallituksen politiikkaa vastaan.

– Melonin ulosanti on muuttunut institutionaalisemmaksi hänen päästyään valtaan. Mutta kyse on viestinnästä, arvot ovat kyllä säilyneet, summaa apulaisprofessori Sottilotta.