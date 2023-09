Parikymppisten suomalaisten maalausfirma palkittiin Euroopan toiseksi parhaana työpaikkana

LummeCon toinen sija on suomalaisyrityksen paras sija tässä kilpailussa viiteen vuoteen.

Uudellamaalla ja Pirkanmaalla toimiva maalausyritys LummeCo on palkittu Euroopan toiseksi parhaana työpaikkana keskisuurten yritysten sarjassa. Yrityksen takana on viisi parikymppistä miestä.

Great place to work -kilpailun listaus perustuu yli miljoonan yksittäisen työntekijän henkilöstötutkimusvastauksiin.

Yle kertoi yrityksestä keväällä, kun se palkittiin Suomen parhaana työpaikkana.

Näin nuoret perustivat yrityksen

Yritys perustettiin vuonna 2019, kun toimitusjohtaja Arvi Lumme oli Haminassa Reserviupseerikoulussa. Hän teki toiminimellä töitä maalarina.

Lumme haki pankista 25 000 euron lainaa maalaustarvikkeita varten.

– Pankissa vähän ensin ihmetteli, uskaltaako lainaa antaa, hän kertoi keväällä.

Avaa kuvien katselu Arvi Lumme perusti maalausyritys LummeCon varusmiespalveluksensa aikana. Jokainen yrityksessä työskentelevä käy myös maalaamassa, ja tämä koskee myös toimitusjohtajaa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Myöhemmin mukaan tuli muita parikymppisiä kavereita ja sukulaisia. Maalausfirman tiimissä on 80 henkeä, ja sen liikevaihto on yli kaksi miljoonaa. Yritys on työllistänyt yli 150 nuorta.

Kehitysjohtaja Juho Lumme kertoo, että yritys noudattaa presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheen toivetta. Hyvän mielen saamisessa arkipäiväinenkin asia, kuten oman vastuun täyttäminen, auttavan käden ojentaminen tai kanssaihmisten kunnioittava kohtaaminen, voi riittää.

– Presidentin filosofia on ollut meillä käytössä ja se on todettu erittäin toimivaksi, Lumme kertoo.

Myös muita suomalaisyrityksiä listoilla

Muista suomalaisista yrityksistä Hoivatilat oyj sijoittui seitsemänneksi pienten yritysten sarjassa. Keskisuurten sarjassa 30. sijan sai Aava & Bang, ja suurten yritysten sarjassa Savonia-ammattikorkeakoulu oli sijalla 14.

LummeCon toinen sija on suomalaisyrityksen paras sija tässä kilpailussa sitten vuoden 2018.

Kaikkien aikojen paras suomalainen sijoitus on tamperelaisen teknologiayhtiö Vincitin ykkössija vuonna 2016.