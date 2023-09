Keskustan kansanedustajat ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen polttoturpeesta luopumisesta

Kirjllisen kysymysen on allekirjoittanut 18 kansanedustajaa.

Keskustan 18 kansanedustajaa kysyy, aikooko hallitus luopua polttoturpeesta siirtymäkauden jälkeen.

He tiedustelevat, miten sen jälkeen turvataan turpeen osalta energiahuoltovarmuus, kun kuitenkin Huoltovarmuuskeskus on ilmoittanut, että polttoturve on osa Suomen energiavarautumista.

Kansanedustajat kysyvät vielä, miten kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuus jatkossa turvataan, jos fossiilisista polttoaineista, esimerkiksi turpeesta, luovutaan sähkön ja lämmön tuotannossa viimeistään vuoteen 2039 mennessä.

Kansanedustajat korostavat kysymyksessään polttoturpeen kotimaisuutta

Uutinen täydentyy