Silja Kosonen on ehdolla Euroopan parhaaksi nuoreksi naisurheilijaksi – moukaritähti ei ota paineita, vaan maalaa kilpailutauolla tauluja

Euroopan yleisurheiluliitto (EA) ilmoitti eilen torstaina, että moukarinheittäjä Silja Kosonen on ehdolla vuoden parhaaksi nuoreksi naisurheilijaksi vuoden 2023 Rising Star -äänestyksessä. Ehdolla on yhteensä 10 nuorta yleisurheilijaa sekä miesten että naisten sarjassa.

Kosonen sai kuulla asiasta eilen Instagramin kautta.

– Eilen heidän IG-tili julkaisi tuon postauksen ja pyysi minua yhteiseksi postaajaksi. Siinä kohtaa sain tietää. En ollut aikaisemmin kuullut mitään.

– Kyllähän se hienolta tuntuu. Siellä on monta hyvää urheilijaa, joista suurinta osaa seuraankin, ja tiedän kaikki. Onhan se hienoa päästä tuollaiseen kategoriaan.

Äänestys päättyy lokakuun alussa. Äänistä neljäsosa tulee sosiaalisen median kautta ja loput lajiliittojen, median ja asiantuntijapaneelin äänistä.

Kososta voi siten kannattaa esimerkiksi tykkäämällä kuvaa Euroopan yleisurheiluliiton Instagram-sivulla tai jakamalla julkaisua X-palvelussa. (Entinen Twitter).

Vahva usko tulevaisuuteen

Silja Kosonen, 20, voitti kesällä alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuden ja tuli Budapestin MM-kisoissa viidenneksi. Tällä hetkellä menossa on ”ylimenokausi”, joka Kososen kohdalla tarkoittaa kieliopintoja Turun yliopistossa ja vähän lomailuakin.

Lokakuussa alkaa taas tiukka harjoituskausi. Tähtäimessä ovat ensi kesän EM-kisat ja erityisesti Pariisin olympialaiset heinä-elokuun vaihteessa. Usko tulevaisuuteen on Kososella myös pitemmällä aikavälillä vahva.

– Olympiakulta, MM-kulta, ehkä jopa maailmanennätys. Koen, että ne on ihan mahdollisia. Aika moni on sanonut, että sellainen 30 vuotta on moukarinheittäjän unelmaikä. Minulla on vuosia aikaa, kunhan ei ihan hirveästi tule mitään loukkaantumisia.

Taulujen maalaaminen rentouttaa

Kosonen tunnetaan monipuolisena harrastajana muutenkin kuin urheilun saralla. Vapaa-ajan harrastuksiin on kuulunut niin pianonsoitto, Harry Potter kuin monenlaiset kädentyöt.

Tuoreimpana innostuksena on taulujen maalaaminen. Niitä hän myös esitteli illan Puoli seitsemän -ohjelmassa.

– Se on aika uusi harrastus, ehkä pari vuotta ollut. Voisi ne taulut olla paljon parempiakin, mutta tämä ei ole mulle mikään sellainen, että hakisin perfektionismia. Enemmän sellainen, että pääsee vähän sekottelemaan värejä ja tekemään mitä haluaa.

Katso tästä koko Puoli seitsemän -lähetys, jossa vieraana Silja Kosonen: