Salamurha hyydyttää Intian ja Kanadan suhdetta – selvitimme kuka oli sikhiseparatisti, jonka murha johti kansainväliseen kriisiin

Maailmassa on arviolta 25 miljoonaa sikhiä, joista vajaa 21 miljoonaa asuu Intiassa. Sikhiläisyys on peräisin 1500-luvulta. Sikhit uskovat yhteen jumaluuteen ja kymmenen gurun opetuksiin. Sikhiläisyys on Intian viidenneksi suurin uskonto. Suurin osa sikheistä elää Punjabin osavaltiossa. Uskonnolla on yhtäläisyyksä hinduismiin, mutta sikhit torjuvat esimerkiksi kastijärjestelmän. Sikhimiehet ottavat yleensä nimen ”Singh” ja jättävät hiuksensa sekä partansa leikkaamatta. Heidät tunnistaa turbaanista.