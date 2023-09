Monet rehtorit uupuvat lisääntyneiden vaatimusten paineessa – Suomen rehtorit ry. vaatii parempaa koulutusta

Rehtoribarometri-tutkimuksen mukaan noin joka kolmas rehtori kärsii työuupumuksesta. Uupumuksen taustalla on se, että rehtoreille tulee koko ajan uusia haasteita, joihin nykyinen koulutus ei anna työkaluja.

Tutkimus suomalaisten rehtoreiden jaksamisesta julkistettiin kansainvälisen rehtorijärjestön ICP:n tapaamisessa. Kansainväliseen kongressiin Rovaniemelle on saapunut koulujen rehtoreita 16 maasta.

Rehtorin työkään ei ole yhtä vetovoimainen kuin ennen.

Suomen rehtorit ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen sanoo, että tutkimustulosten perusteella työuupumus-termiä uskaltaa reippaasti käyttää.

– Koronapandemian alun jälkeen jaksaminen romahti, ja ikävä kyllä se ei ole lähtenyt vieläkään palautumaan. Hienokseltaan on menty jopa heikompaan suuntaan. Se on fakta, joka meidän on tuotava julki.

Lääkkeeksi koulutusta

Ikosen mukaan enää ei ole varaa vain taivastella tätä tulosta. Hän tarjoaa lääkkeeksi rehtoreiden perus- ja täydennyskoulutusta.

– Tämä tutkimuskin osoittaa, että rehtorit, joiden peruskoulutus on kunnossa ja jotka ovat saaneet täydennyskoulutusta, heillä työn imu on parempi. Ja päinvastoin.

Jos rehtoreilla on riittävästi virtaa ja työkaluja, opettajat ja oppilaatkin voivat paremmin, Ikonen sanoo.

– Jos työntekijät eivät saa ansaitsemaansa hyvää ja laadukasta johtamista niin kyllä se tuppaa heijastumaan työyhteisön toimintaan ja hyvinvointiin. Koulussa myös oppilaat ja opiskelijat tuntevat sen, ja sen takiahan tässä ollaankin niin huolissaan tämän kehnon tuloksen kanssa.

Vasta torstaina julkaistiin toinen tutkimus, valtakunnallinen kouluterveyskysely. Siinä tuotiin esille muun muassa se, että Lapin alaluokilla oppimisvaikeudet ovat lisääntyneet eikä koulunkäyntiin ole yhtä suurta kiinnostusta kuin jokunen vuosi sitten.

Ikonenkin on havainnut samanlaista kehitystä omassa työssään.

– No ikävä kyllä. Me keskustelemme täällä nyt noista ilmiöistä, mutta jotenkin tuntuu, että meidän pitäisi puhua enemmän syistä niiden ilmiöiden takana. Tämä on se, minkä takia me vaadimme vahvasti parempaa peruskoulutusta rehtoreille.