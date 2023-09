Venäjän päästömittausten puuttuminen erittäin vakava ongelma ilmastotutkimukselle, sanoo amerikkalaistutkija

Rovaniemellä perjantaina vieraillut Bloom sanoo Yhdysvaltain kiinnostuksen arktiseen alueeseen kasvaneen selvästi. Se näkyi Yhdysvaltain presidentin ja ulkoministerin Suomen vierailuissa. Yhdysvallat on myös asettanut diplomaatit Tromssaan ja Grönlantiin.

Venäjää koskevan ilmastotiedon puute on erittäin vakava ongelma sekä ilmastotutkimuksen että ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Näin sanoo arktisiin ympäristökysymyksiin perehtynyt vanhempi tutkija Evan Bloom amerikkalaisesta Wilson Center-tutkimuskeskuksesta.

Venäjän hyökkäyssota katkaisi kaiken tieteellisen yhteistyön, eikä Venäjältä saada mittaustuloksia sen enempää päästöistä kuin esimerkiksi Siperian ikiroudan sulamisesta.

– Taistelu ilmastonmuutosta vastaan vaikeutuu ja se on yksi Ukrainan sodasta seuranneista tragedioista. Satelliittihavainnoilla voidaan saada tietoa Venäjältä vain tiettyyn rajaan asti.

Venäjä kattaa lähes puolet arktisesta alueesta, joka uusimman tiedon mukaan on lämmennyt neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin.

Yhteistyö keskeytyi täysin myös Arktisessa neuvostossa, jonka säännöistä Bloom oli 90-luvulla neuvottelemassa. Työ oli täysin jäissä, kunnes neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Venäjältä Norjalle tämän vuoden toukokuussa. Bloom kertoo, että nyt ympäristö-, ilmasto- ja alkuperäiskansakysymyksiin keskittyneiden asiantuntijaryhmien työ on nytkähtämässä rajoitetusti liikkeelle.

Normaalitoiminnasta ollaan Bloomin mukaan kuitenkin kaukana, eikä siihen päästä ennen kuin sota Ukrainassa päättyy. Eikä välttämättä silloinkaan.

– Arktinen neuvosto olisi voinut jo kaatua kokonaan, mutta vaikuttaa siltä että jäsenmaat ja ehkä myös Venäjä haluavat pitää instituutiota jollain tavoin pystyssä.

Bloom toteaa, että Arktinen neuvosto voi vielä jonain päivänä herätä eloon, mutta ilman kristallipalloa on vaikea sanoa mitään varmaa.

Naton huomio merenalaisisissa kaapeleissa

Arktisen alueen uskottiin pitkään olevan immuuni sotilaalliselle yhteenotoille, mutta näin ei uskalleta enää ajatella. Pohjoisen alueen turvallisuuteen kiinnitetään Yhdysvalloissakin entistä enemmän huomiota ja syytä onkin, Bloom toteaa.

– En sano, että konflikti olisi väistämätön, mutta on tärkeää valmistautua kaikkeen nyt, kun on nähty millaisiin toimiin Venäjä on valmis.

Monet asiantuntijat otaksuvat, että Venäjän hybridi-iskut yleistyvät. Vakava huoli on, että ne kohdistuvat kriittiseen infrastruktuuriin, kuten datayhteyksiin, öljy- tai kaasuputkiin tai tuulivoimaloiden sähkökaapeleihin. Tällaisten lähellä venäläiset sotilas- ja siviilialukset ovat pyörineet säännöllisesti niin Itämerellä kuin Pohjanmerellä.

Avaa kuvien katselu Nato-maat ovat lisänneet harjoituksia pohjoisessa samalla kun Venäjä on avannut lisää sotilastukikohtia arktiselle alueelle. Venäjän ja Kiinan merivoimat ovat myös harjoitelleet yhdessä. Kuvituskuva Nato-joukkojen harjoituksesta Norjassa. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Aiemmin pitkään Yhdysvaltain ulkoministeriössä työskennellyt Bloom ei ole sotilaallisten asioiden asiantuntija, mutta jakaa huolen.

– Venäjän toimia on vaikea ennustaa, mutta iskut kriittiseen infrastruktuuriin ovat mahdollisia. Olen varma, että niin Yhdysvallat kuin Suomi kiinnittävät tähän paljon huomiota.

Nato avasikin tänä kesänä Lontooseen keskuksen, jonka tehtävä on suojella kriittistä, merenalaista infraa. Nato-maat ovat myös lisänneet partiointia niin Pohjanmerellä, Itämerellä kuin Atlantin poikki kulkevien datakaapeleiden lähellä.

Norjassa taas on käsketty kodinturvajoukot suojaamaan öljy- ja kaasulaitoksia sen jälkeen kun tuntemattomia lennokkeja on nähty kriittisten kohteiden liepeillä. Mahdollista esimakua tulevasta saatiin, kun Huippuvuorilta Norjaan kulkenut datakaapeli katkesi samoihin aikoihin kun lähettyvillä kierteli venäläisiä kalastusaluksia.

Myös Suomessa on havaittu tuntemattomia drooneja kriittisten kohteiden lähellä.