Saimi Hoyer ei lannistunut konkurssista, avioerosta ja äidin kuolemasta: ”Ei pidä jäädä maahan makaamaan”

– Metsä saa minut unohtamaan ne kiemurat, mitkä päässä kulkevat. Ja tässä konkurssiaikana on kiertänytkin melkoiset kiemurat, Saimi Hoyer kertoo.

– Siellä metsässä sitten asiat menevät oikeaan järjestykseen: Mikä on oikeasti vakavaa, mikä on oikeasti surullista, hän jatkaa.

Hoyerin yritys Hotelli Punkaharju haettiin konkurssiin huhtikuussa 2023. Malli ja kansallispuistokummi Hoyer nähdään Sean Ricksin vieraana Yle Perjantain jaksossa Pitääkö luonnosta tykätä?

– Konkurssihan on kamala juttu, mutta se oli hyvä, että kun tämä konkurssi tuli, ystävä soitti New Yorkista, että: ”Saimi, täällä pitää tehdä kaksi konkurssia ennen kuin on yrittäjä”, Hoyer jatkaa.

– Haluatko vielä yrittää kaiken tämän jälkeen? juontaja Ricks kysyy.

– Ei pidä jäädä maahan makaamaan! Meillä on yksi elämä elettävänä. Se pitää käyttää, Hoyer vastaa heti.

– Se on hyvä, että ihmisellä on edelleen tässä hullussa maailmassa paikka, jossa hän ymmärtää oman pienuutensa, Saimi Hoyer sanoo metsästä.

Konkurssin lisäksi Hoyeria ovat koetelleet viime vuosina avioero ja äidin kuolema. Huolet hän on purkanut metsän siimeksessä.

– Luonto on paikka, jossa voin huutaa, nauraa, laulaa. Asun niin metsikössä, ettei sinne kukaan edes löydä. Se on minun paras ystäväni isäni lisäksi.

Hoyer aloitti sienestyksen äitinsä ja mumminsa kanssa. Hän käy yhä etsimässä sieniä samoilla paikoilla, joissa kävi aikanaan äidin kanssa.

– Kun löytää metsästä jonkun mielettömän aarteen, niin minä kiitän luontoa, mutta kiitän myös äitiä, kun hän loi minulle tämän luontosuhteen. Se on suurin perintö, jonka tulen koskaan saamaan, Hoyer kuvailee.

– Äiti humisee nyt siellä suurten petäjien latvoissa ja sienestääkin välillä minun kanssani.

Toisaalta luontosuhde on ollut Hoyerille lapsesta saakka luonnollinen asia, josta ei tehty numeroa.

– Olen asunut nyt 15 vuotta metsässä ja järven rannalla. Monet kysyvät, eikö sinua pelota? Kuusi kilometriä lähimpään naapuriin ja pimeät syysillat? Entä jos tulee sähkökatko? Hoyer nauraa kysymyksille.

Luontokuvaaja: Karhupelko on opetettua

Perjantain vieraana nähdään myös luontoelokuvaaja ja yrittäjä Kari Kemppainen, joka on kuvannut luontodokumentteja muun muassa suurpedoista jo monen vuosikymmenen ajan. Hän järjestää kuvausretkiä itärajalla Viiksimossa kuvauskojuille, joilla voi nähdä esimerkiksi villin karhun.

– Jos karhu katsoo sinua silmästä silmään, eikö sitä ole luonnollista pelätä? Sean Ricks kysyy Kemppaiselta.

– Ei, minusta se on opetettua. Jos lapselle opetetaan koko ajan, että peto tulee, se on paha ja se syö sinut, niin kyllähän lapsi alkaa uskoa siihen.

– Ei se ole paha, mutta se on iso, sillä on terävät kynnet ja sillä voi olla nälkä, Ricks huomauttaa.

Perjantai-dokkarissa Silmästä silmään aloitteleva nuori valokuvaaja Saana Pajunen näkee ensimmäistä kertaa villin karhun.

– No joo, mutta viimeisen sadan vuoden aikana vain ja ainoastaan yhden kerran karhu on käynyt ihmisen kimppuun, kun kilpasuunnistaja juoksi emän ja pentujen väliin. Normaalisti ihminen ei periaatteessa ole karhulle uhka, eikä se ole ravintokohde, Kemppainen väittää.

– Ja kuinka monta liikenneonnettomuutta tapahtuu Mannerheimintiellä vuodessa? kuittaa Saimi Hoyer keskusteluun.

