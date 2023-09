Professori yliopistojen valtauksista: ”On erityistä, että opiskelijat ja yliopistot ovat jossain määrin yhteisrintamassa”

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden professori Juha Suoranta kertoo, että ylioppilasliike on aina ollut aktiivinen kamppailemaan opintososiaalisten etujen puolesta.

Suomen korkeakouluissa on viime aikoina osoitettu mieltä pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkauksia vastaan.

Niinsanotuilla yliopistotilojen valtauksilla opiskelijat ovat halunneet ilmaista huoltaan esimerkiksi asumisen tukien leikkausaikeista sekä opintotuen indeksikorotuksen jäädyttämissuunnitelmista.

Ensiksi Helsingin yliopistolla osoitettiin mieltä tiistaina 19 syyskuuta. Sen jälkeen samalla viikolla ”valtauksia” on nähty Kallion lukiossa, Taideyliopiston teatterikorkeakoulun tiloissa sekä Aalto-yliopistossa. Myös esimerkiksi Turun yliopiston tiloissa ja Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella on osoitettu mieltä.

Avaa kuvien katselu Aalto-yliopistolla on käynnissä mielenilmaus. Opiskelijat saapuivat valtaamaan Väre-rakennuksen torstaina kello 17. Kuva: Matti Myller / Yle

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden professori Juha Suoranta kertoo, että historiallisesti yliopistojen valtauksilla on yhtä pitkät perinteet kuin yliopistoillakin.

Ylioppilasliike on aina ollut aktiivinen yhteiskunnallisesti: Helsingin vanhan ylioppilastalon valtausta vuonna 1968 pidetään Suorannan mukaan merkkipaaluna opiskelija-aktivismissa.

– Opintososiaalisten etujen puolesta kamppailemisella on pitkä perinne, ja vaatimukset ovat kohdistuneet yksittäisiin yliopistoihin. Sitten on niinkin, että ylioppilasliike on ollut ärhäkkä ja aktiivinen liittymään myös muihin kamppailuihin, aina syrjäytymisestä ilmastokriisiin ja muihin ihmisoikeuskysymyksiin, Suoranta kertoo.

Avaa kuvien katselu Aalto-yliopistossa oli perjantaina iltapäivällä kymmeniä mielenosoittajia. Kuva: Matti Myller / Yle

Avaa kuvien katselu Opiskelijoiden mielenosoituskyltit vastustavat hallituksen leikkauksia. Kuva: Matti Myller / Yle

Professori: Opiskelijoiden ja yliopistojen myötämielisyys erityistä

Professori nostaa esiin kuluneen viikon yliopistovaltauksista sen, että nyt yliopistot ovat olleet myötämielisiä opiskelijoiden kanssa. Ainakin Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä itsekin kritisoinut hallituksen suunnittelemia kiristyksiä kansainvälisten opiskelijoiden asemaan liittyen.

Lisäksi Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom riensi tiistaina heti paikalle mielenilmaukseen tapaamaan opiskelijoita ja kertoi hyväksyvänsä valtauksen perusteet.

– Näissä tapauksissa on erityistä, että siinä ollaan jossain määrin yhteisrintamassa esittämässä vaatimuksia. Yleensä opiskelijat ovat joutuneet kamppailemaan oikeuksistaan ilman yliopistoinstituution tukea valtauksissaan ja protesteissaan, Suoranta kertoo.

Avaa kuvien katselu Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä saapui paikalle Aallon valtaukseen opiskelijoiden mukaan ”positiivisessa hengessä”. Kuva: Matti Myller / Yle

Suoranta muistuttaa, että 2015 Sipilän hallituksen aikaan hallitus lupasi, ettei koulutukseen kosketa. Sama tapahtui nyt, kun pääministeri Orpo sanoi keväällä Demokraatti-lehdelle, ettei opintotukeen tulisi indeksijarrua.

– Siinä mielessä mielenilmaukset ovat ymmärrettäviä, Suoranta toteaa.