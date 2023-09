Nuoren poismeno on järkyttänyt Suomussalmella – kirkkoherra: ”Epäuskoinen olo siitä, miten tällainen on mahdollista”

Suomussalmella Jätkänpuiston lavan edusta täyttyi perjantai-iltana kynttilöistä. Ne sytytettiin tällä viikolla kuolleen nuoren muistoksi.

Poliisi ilmoitti aiemmin tällä viikolla kadonneesta alaikäisestä henkilöstä, joka löydettiin keskiviikkoaamuna kuolleena.

Suomussalmen kirkkoherra Tatu Ryyti kertoo, että uutinen oli pysäyttävä. Hänen mukaansa kylällä liikkuessa on huomannut, että ihmiset ovat asiasta järkyttyneitä.

– Ihmiset puhuvat asiasta ja on epäuskoinen olo siitä, että miten tällainen on mahdollista. Tämä on suuri suru ja tarvitaan lohdutusta.

Suomussalmen sivistysjohtaja Teemu Piirainen kertoo, että koululla on kriisisuunnitelma, ja suruviestiä alettiin käsitellä oppilaiden kanssa samantien. Tukea tarjosivat – ja tarjoavat jatkossakin – muun muassa henkilökunta, kunnan ja seurakunnan nuorisotyöntekijät sekä hyvinvointialueen kriisituki.

Piiraisen mukaan kouluarki pyöri tälläkin viikolla traagisesta tilanteesta huolimatta.

– Muutoksia luonnollisesti tuli, mutta asiantuntijoidenkin ohje on, että arki, sen käynnissä pitäminen ja eteenpäin vieminen – ja surunkäsittely siinä yhteydessä – on tarkoituksenmukainen tapa, Piirainen kertoo.

Avaa kuvien katselu Muun muassa seurakunnan nuorisotyöntekijä oli koululla jo saman päivän aikana, kun tieto nuoren kuolemasta tuli. Illalla seurakunnan nuorisotilassa oli avoimet ovet. – Käsitykseni on, että myös seurakunnan työntekijöiden puoleen on käännytty, Ryyti kertoo. Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

”Yksin ei kannata jäädä”

Suomussalmi on pieni paikkakunta, jossa Ryytin mukaan kaikki tuntevat toisensa monista yhteyksistä. Siksi tällainen menetys tulee lähelle.

Piirainen kertoo, että oppilaille ja huoltajille on tiedotettu, mistä kaikkialta tukea voi hakea. Lisäksi asiasta on kannustettu keskustelemaan kotona.

– Annoimme myös tehtävän: muistaa ja jaksaa tulla kouluun seuraavana päivänä ja jatkaa ystävien ja opettajien kanssa koulunkäyntiä. Aikuisia on aina läsnä, Piirainen kannustaa.

Ryyti kertoo, että seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä kouluissa tarpeen mukaan myös ensi viikolla. Tarvetta kuulostellaan yhdessä opetustoimen kanssa.

– Yksin ei kannata jäädä, vaan tarvitaan sitä jakamista. Sitä varten tässä ollaan, Ryyti kertoo.

Poismeno tullaan huomioimaan myös sunnuntain messussa.

– Muistamme poislähtenyttä ja hänen omaisiaan esirukouksessa, ja vietämme hiljaisen hetken.