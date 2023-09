Kaksi miestä joutui yöllä veden varaan Loviisassa – toista etsittiin tuloksetta, ja etsinnät lopetettiin

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen Loviisan laivasillalta veden varaan joutuneesta miehestä myöhään eilen illalla. Pian sen jälkeen, noin puolen yön aikaan, paikalle hälytettiin Suomenlahden merivartioston meripelastuspartiot.

Loviisan Laivasilta on tapahtuma-alue, jossa on ravintoloita ja kahviloita, ja sen edustalla on laitureita.

Ilmoituksen mukaan kaksi henkilöä oli tuntemattomasta syystä joutunut laiturilta veden varaan, ainoastaan toinen oli kyennyt nousemaan omin voimin vedestä.

Pinnalle päässyt mies hälytti paikalle apua.

– Kaksi keski-ikäistä mieshenkilöä putosi laiturilta, toinen pääsi ylös. Toista ei etsinnöistä huolimatta löydetty. Alkoholilla oli osuutta asiaan, sanoo Suomenlahden merivartioston meripelastusjohtaja Marko Siro.

Pelastustehtävään hälytettiin runsaasti yksiköitä Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja poliisista. Paikalla etsinnöissä oli mukana ensihoidon partioita sekä meripelastushelikopteri. Kadonnutta henkilöä etsittiin pintayksiköiden lisäksi myös sukeltajien avulla pinnan alta.

– Miestä etsittiin pintaetsintänä helikopterilla ja pelastuslaitoksen veneyksiköllä sekä pelastustoimen sukeltajien toimesta pinnan alta lähivesialueilta, mutta hän jäi kadoksiin. Etsintöjä jatkettiin noin pari tuntia.

Jatkotutkimukset suorittaa Itä-Uudenmaan poliisi.

Kuinka todennäköisenä Siro pitää, että henkilö on hukkunut?

– Se on hyvä kysymys. Kadoksiin henkilö nyt jäi, ja poliisi jatkaa asian tutkintaa. Selviytyneen kuuleminen tulee olemaan iso osa poliisin työstä.