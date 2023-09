Purra nimittää työryhmän valmistelemaan lisää säästöjä – syyttää Marinin hallitusta kasvavista menoista

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) aikoo nimittää työryhmän valmistelemaan lisäsäästöjä ja -toimia jo budjettiriihessä hyväksyttyjen päälle. Hän puhui meno- ja rakennekartoitusprosessista TV1:n Ykkösaamussa.

– Siitä tehdään säännöllinen eli se kuuluu ministeriön työhön. Tähän aiomme keskittyä, jota meillä on sitten tarjota vaihtoehtoja, joista poliittisia päätöksiä voidaan tehdä, Purra totesi.

Lisätoimien tarpeen taustalla ovat uudet arviot verotuotosta. Ne ovat ovat selvästi heikentyneet valtiovarainministeriön elokuisesta arviosta.

– Lisätoimien tarve on ilmeinen, mikäli suhdannetilanne ja ennusteet jatkavat heikentymistään. Hallitusohjelmaan on kirjattu yhden prosentin alijäämätavoite suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämän hetkisten ennustelukujen mukaan alijäämä on noin 1,4 prosenttia. 0,4 prosenttiyksikön nousu tarkoittaa noin miljardia euroa.

Lisätoimilla on tarkoitus varmistaa, että hallituksen tavoite kuuden miljardin euron sopeutuksesta vuoden 2027 tasossa valtion talouteen myös toteutuu.

Edeltäjä täytti velkalaivaa

Hallituksen budjettiriihessä selvisi, että valtion budjetin alijäämä nousee ensi vuonna 11,5 miljardiin euroon eli vielä selvästi valtiovarainministeriön elokuun arviosta. Purra sysäsi syytä valtion menojen kasvuun edellisen hallituksen niskoille.

– Edellisen hallituksen ottamaa velkaa ei ole maksettu, vaan sen hännät, erityisesti nousseet korot vaikuttavat tietenkin koko ajan. Valtion lainan korkomenot ovat jopa nelinkertaistuneet hyvin lyhyessä ajassa. Ne selittävät alijäämästä ja uudesta velasta melkoisen osan.

– Toinen iso osuus liittyy sote-uudistukseen ja hyvinvointialueisiin. Edellisen hallituksen muodostaman soten ja sen rahoitusmallin kustannukset ovat selvästi korkeammat kuin arvioitiin. Nämä ovat alijäämän suuret tekijät. Valitettavasti korkomenoissa on edelleen selvää nousua. Vielä vuoden 2027 tasossa valtionlainan korkojen osuus kokonaisalijäämästä on huomattava, noin 38 prosenttia.

Vie kaksi kautta

Purran mukaan valtion velkasuhteen kääntäminen lasku-uralle vaatii kaksi hallituskautta, jotta ”pääsemme vähän kestävämmälle maalle”.

– Suomen järjestelmä ei kestä, mikäli tulee vastareaktio ja seuraavaksi saadaan hallitus, joka ensimmäiseksi rikkoo omat kehyksensä ja sen jälkeen huoletta lisää valtion menoja. Me vähennämme valtion menoja hyvinkin selvästi.

Purra vertasi nykyhallitusta Sanna Marinin (sd.) hallitukseen. Marinin hallitus ei Purran mukaan suostunut tarkastelemaan omaa hallitusohjelmaansa vaan toteutti käytännössä kaiken tilanteesta riippumatta. Purran mukaan nyt toimitaan toisin.

– Me teemme säästöjä ja muita ratkaisuja. Lisäksi mikäli tilanne huononee, olemme valmiita valmistelemaan uusia toimia. Tilanne on sikäli hyvin erilainen. Lisäksi edellinen hallitus rikkoi omat kehyksensä, me aiomme pitää niistä kiinni. Tässä on hyvin suuria eroja.

Purra muistutti vielä edellisen hallituksen suhtautumisesta velkarahaan.

– Viime kaudella valitettavasti vielä silloinkin, kun näytti jo todennäköiseltä, että korot eivät tule pysymään nollatasolla, hallituksen piiristä käytettiin puheenvuoroja siitä, että valtion velka on ilmaista tai halpaa rahaa. Esimerkiksi vasemmistoliitosta käytettiin eduskunnassa sellaisia puheenvuoroja.

– Näinhän se ei ole ja nyt me maksamme niistä, Purra totesi.