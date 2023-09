Armenia valmistautuu Vuoristo-Karabahin armenialaisten vastaanottamiseen – asiantuntija: ”Minun käsittääkseni sinne ei jää kukaan”

Armenia on valmis vastaanottamaan kaikki Vuoristo-Karabahissa asuvat armenialaiset, Armenian pääministeri Nikol Pašinjan kertoi maan kansalle suunnatussa puheessaan sunnuntaina.

Pašinjanin mukaan todennäköisyydet sille, että Karabahissa asuvat armenialaiset tulevat jättämään kotinsa, kasvavat jatkuvasti.

– Vuoristo-Karabahissa asuvat armenialaiset ovat yhä vaarassa joutua etnisen puhdistuksen uhreiksi. Humaanitäärinen apu on saapunut, mutta se ei muuta tilannetta mihinkään suuntaan, Pašinjan sanoo Venäjän valtio-omisteisen uutistoimiston TASSin mukaan.

– Jos Karabahin armenialaisille ei aidosti luoda elinolosuhteita, jotka suojaavat heitä etniseltä puhdistamiselta, lähteminen saattaa olla heille ainoa keino pelastua.

Pääministeri arvosteli myös epäsuorasti Venäjää armenialaisten hylkäämisestä toteamalla, että maan kansainvälinen puolustusyhteistyö on osoittanut tehottomuutensa. Venäjä on vuosikymmenien ajan ollut Armenian suurin tukija Vuoristo-Karabahin konfliktissa ja pyrkinyt toimimaan sovittelijana Armenian ja Azerbaidžanin välisessä kiistassa.

Aiemmin sunnutaina Vuoristo-Karabahin, eli Artsahin tasavallan, presidentin neuvonantaja David Babayan totesi, että käytännössä kaikki Vuoristo-Karabahissa asuvat armenialaiset haluavat poistua alueelta, jos se siirtyy Azerbaidžanin alaisuuteen.

Vuoristo-Karabah on Azerbaidžaniin kuuluva alue, joka on ollut armenialaishallinnossa. Viime viikolla Azerbaidžan nujersi sotilaallisesti Karabahin vastarinnan.

Babayanin käytännössä kaikki Karabahin armenialaisasukkaat eli 120 000 ihmistä siirtyy Latšinin solan kautta emä-Armeniaan. Hän ei sanonut, milloin tämä tapahtuisi.

Armeenit eivät halua asua azereiden komennossa, ja he pelkäävät myös azereiden sortotoimia. Babayanin mukaan Vuoristo-Karabahin kansan kohtalo on häpeä Armenialle samoin kuin koko maailmalle, joka hylkäsi heidät.

Tällä hetkellä väitteet Karabahin armenialaisten pakenemisesta ovat vielä teoreettisella tasolla. Vuoristo-Karabahin konfliktia läheltä seurannut asiantuntija Mikko Palonkorpi ei kuitenkaan usko, että kyseessä on pelkkä tyhjä uhkaus.

– Minun käsittääkseni sinne ei jää kukaan. Armenialaisten aiemmin historiassaan kokema kansanmurha aiheuttaa pelkoa, ja he asettavat aina turvallisuuden talouden edelle. He pelkäävät, että ensimmäisen maailmansodan ja Karabahin sotien aikainen kansanmurha toistuu.

Palonkorven mukaan etenkin Osmanien valtakunnan vuonna 1915 tekemä kansanmurha, jossa sai surmansa lähes 1,5 miljoonaa armenialaista, on lähes verrattavissa juutalaisten kansanmurhaan toisen maailmansodan aikana.

Azerbaidžan on kiistänyt väitteet etnisestä puhdistuksesta ja sanoo turvaavansa alueen armenialaisväestön oikeudet oman perustuslakinsa puitteissa. Palonkorpi uskoo, että armenialaisten muuttamisessa onkin kyse enemmän pelosta kuin varsinaisesta kansanmurhan uhasta.

”Armenia on todennäköisesti laskenut, että tämä konflikti on hävitty”

Azerbaidžan aloitti tiistaina voimakkaan hyökkäyksen kiistellyllä Vuoristo-Karabahin alueella Kaukasusvuoristossa. Vuoristo-Karabahiin sovittiin tulitauko vuorokauden kestäneiden taistelujen jälkeen, ja aluetta vuosikymmeniä hallinnut armenialinen separatistihallinto pakotettiin antautumaan.

Vuoristo-Karabahissa Armenian ja Azerbaidžanin välisillä taisteluilla on pitkä historia. Maiden välinen kiista alueen hallinnasta kärjistyi sodaksi Neuvostoliiton kaaduttua 1990-luvun alussa.

Entisten Neuvostotasavaltojen aikana vaikeakulkuinen vuoristoalue oli myös valtaosin armenialaisten asuttama, ja Armenian tavoite on ollut liittää alueet itselleen. Kansainvälisesti alue on tunnustettu kuuluvan Azerbaidžanille, mutta alue on julistautunut yksipuolisesti itsenäiseksi valtioksi vuonna 1991.

Avaa kuvien katselu Vuoristo-Karabahin hallinnasta on kiistelty 1990-luvulta lähtien. Kuva: Jaakko Torvi / Yle

Maiden välejä on yritetty turhaan liennytellä vuosikymmenien ajan. Nyt Palonkorpi uskoo, että kiista on tullut päätökseensä.

– Armenia on todennäköisesti laskenut, että tämä konflikti on hävitty. Heillä ei ole enää Venäjän tukea ja he ovat jääneet täysin yksin, Palonkorpi arvioi.

– Armenialaisilla oli mahdollisuus tehdä heidän kannaltaan parempi rauhansopimus jo neljä vuotta sitten, ennen kuin Azerbaidžan oli sotilaallisesti niskan päällä. Tuolloin Azerbaidžan tarjosi Karabahille laajaa autonomiaa ja otti useaan otteeseen esille Ahvenanmaan mallin.

100 000 pakolaisen majoittaminen vaikeaa

Armeniassa asuu tällä hetkellä noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Palonkorven mukaan 120 000 pakolaisen vastaanottaminen ei olisi Armenian kaltaiselle pienelle valtiolle helppoa.

– Armenia on köyhä ja eristäytynyt maa, josta on lähtenyt paljon työvoimaa ulkomaille. Se tulee varmasti tarvitsemaan kansainvälistä apua, mutta edes maan lähin liittolainen Venäjä ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana avustanut Armeniaa.

Palonkorven mukaan Armeniassa on jo tällä hetkellä paljon pakolaisia, ja tuleva muuttoaalto tulisi vielä pahentamaan tilannetta. Esimerkiksi Syyrian alueella on asunut paljon armenialaisia, ja heistä moni on paennut sotaa Armeniaan tai Vuoristo-Karabahin alueelle.

– Karabahista saapuvat tulevat varmasti laittamaan siviilihallinnon tehtävät ja terveydenhuollon koetukselle, ja on hyvin vaikea kuvitella, miten he voisivat hetkessä majoittaa yli 100 000 ihmistä.

Samalla hän uskoo, että Karabahista luopuminen ja rauhansopimuksen solmiminen saattaa pitkällä aikavälillä avata rajat Turkkiin ja Azerbaidžaniin, ja sitä myötä helpottaa maan poliittista ja taloudellista tilannetta.