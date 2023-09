Maahanmuuttoon kaavaillut tiukennukset huolettavat korkeakoulutettuja, kertoo kysely: enemmistö voisi harkita muuttavansa Suomesta

Kansainvälinen Specialists in Finland -ryhmä osoitti mieltään Eduskuntatalolla syyskuussa.

Eniten vastustusta herättää oleskeluluvan raukeaminen yli kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Osan mielestä tämä on liian lyhyt aika löytää osaamista vastaavaa työtä ja kehittää kielitaitoa.

Osa Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksista herättää huolta korkeakoulutetuissa maahanmuuttajissa, kerrotaan tänään maanantaina julkaistussa kyselyssä.

Kyselyn on tehnyt kansainvälisten osaajien Specialists in Finland -ryhmä, jonka jäseniä on ollut mukana hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa. Ryhmä kertoo olevansa puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Google Form -lomakkeelle tehtyä kyselyä jaettiin maahanmuuttajille tarkoitetuissa sosiaalisen median ryhmissä ja siihen vastasi 651 henkilöä kesä-elokuussa. Nimettömänä tehdyssä kyselyssä ei selvitetty esimerkiksi vastaajien ikää, sukupuolta tai lähtömaata.

Valtaosa vastaajista oli tullut Suomeen 2018 - 2023 välisenä aikana. Heistä noin puolella ensimmäisen oleskeluluvan perusteena oli erityisasiantuntijatehtävät.

Kyselyn tulokset eivät siis suoraan vastaa Maahanmuuttoviraston tilastoja samalta ajanjaksolta, joissa erityisasiantuntijatehtävien osuus oli yhteensä viisi prosenttia.

Vastaajista lähes kaikilla oli vähintään alempi korkeakoulututkinto. Enemmistö oli työsuhteessa, enimmäkseen teknistieteellisillä aloilla ja tienasi yli 3 500 euroa kuukaudessa.

Kolme kuukautta lyhyt aika työpaikan löytämiseen

Hallituksen maahanmuuttopolitiikassa eniten vastustusta aiheuttivat oleskeluluvan tiukennukset. Jatkossa oleskelulupa raukeaa, mikäli henkilö ei yli kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen löydä työpaikkaa.

Vastaajista kolmasosa oli ollut työttömänä yli kolme kuukautta. Vastaajat itse arvioivat, että kolme kuukautta on liian vähän esimerkiksi kielitaidon kehittämiseen. Suomen heikentyneen taloustilanteen ja osaajien kannalta kapeiden työmarkkinoiden uskottiin entisestään hidastavan työllistymistä.

Kritiikkiä saivat myös pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamiseen tehtävät pidennykset kuuteen ja kahdeksaan vuoteen. Myös asumisaikaan hyväksyttävien ulkomaanpäivien määrää aiotaan vähentää kansalaisuuden osalta.

– Ulkomaanpäivien vähentäminen olisi absurdia siinä tilanteessa, jos minun täytyisi tehdä työmatkoja tai pakollisia vaihto-opintoja, eräs vastaaja kirjoittaa.

Vähiten kyselyssä vastustettiin maahantulijoiden kielitaitoon panostamista ja kansalaisuustestiä.

Hallitukselta toivotaan malttia tavoitteiden edistämiseen

Kyselyn perusteella kaksi kolmasosaa vastaajista ei muuttaisi Suomeen työn perässä tai muuten, jos hallitusohjelman maahanmuuttolinjaukset olisivat voimassa. Vastaava osuus myös harkitsisi poismuuttoa Suomesta, jos hallitusohjelman linjaukset astuisivat voimaan.

Avoimissa vastauksissa mahdollisista kohdemaista ykköseksi nousi Saksa. Suosittuja vaihtoehtoja olivat myös Kanada, Ruotsi ja Alankomaat.

Tulosten valossa hallitusta kehotetaan etenemään maahanmuuttopoliittisissa linjauksissa maltilla, jotta Suomi ei menettäisi kansainvälisiä osaajia. Hallitusohjelman linjausten ei katsota houkuttavan uusia työntekijöitä Suomeen eikä jo maassa olevia työntekijöitä pysymään Suomessa.

Kolmen kuukauden työttömyysaikaan toivotaan kyselyä pidennystä tai sitten työnhakua toivotaan muutettavan joustavammaksi. Myös tulorajoja koskeviin yksityiskohtiin toivotaan tarkennuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa maahanmuuttaja alkaisi yrittäjäksi ja tienaisi tänä aikana vähemmän, kuin mitä oleskeluvan saaminen edellyttäisi.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Nitin Sawhney on huolissaan hallituksen maahanmuuttolinjauksista (julkaistu 5.9.2023).

Lue lisää:

Sujuisiko kahvihuonekeskustelu englanniksi? Kysely yrityksille kertoo, mikä ulkomaisen työvoiman houkuttelussa on vaikeaa

Intialainen työelämäprofessori haluaisi pysyä Suomessa, mutta hallituksen aikeet huolettavat – Aalto-yliopistolta poikkeuksellinen kannanotto