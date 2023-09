Kirjojen kierrättäminen muuttuu pakolliseksi – voi nostaa uusien kirjojen hintaa

Orimattilalainen Finlandia Kirja on kasvattanut toimintaansa. Yhtiö odottaa kirjojen kierrätysvelvoitetta, sillä käytetyille kirjoille on paljon kysyntää. Video: Mika Moksu / Yle

Ympäristöministeriö haluaa vanhat kirjat tuottajavastuun piiriin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kirjoille tulee samanlainen kierrätysvelvoite kuin elektroniikkaromulle tai tekstiileille.

Tällä hetkellä suuri osa vanhoista kirjoista päätyy sekajätteeseen ja Eurooppaan uusiopaperin raaka-aineeksi.

Tuottajavastuu vaatii muutoksia jätelakiin. Ympäristöministeriö aloittaa valmistelutyön syksyn aikana, ja uusi laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2024 keväällä.

Ajatus tuottajavastuuseen tuli kirjankustantajilta, sillä ala tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

– Kun Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY päätti, että kirjoja ei saa laittaa paperinkeräykseen, vaan ne menevät sekajätteeseen ja poltettavaksi, oli se iso askel taaksepäin päästötavoitteessamme, sanoo kirjankustantajia edustavan Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho.

Avaa kuvien katselu Finlandia Kirja Orimattilassa on kasvattanut toimintaansa, koska käytettyjen kirjojen menekki on kasvava. Kuva: Mika Moksu / Yle

Sekajätteestä kirjahyllyyn

Paperilla, kuten esimerkiksi sanomalehdillä, on ollut tuottajavastuu jo pitkään. Jätelaissa kirjat on kuitenkin rajattu vastuun ulkopuolelle.

Ympäristöministeriöstä kerrotaan, että kirjojen tuottajavastuun toteuttamisen pitäisi olla melko kivuton operaatio.

Asiaa valmisteleva hallitussihteeri Jussi Kauppila kertoo, että isoin kysymys on keräyksen järjestäminen. Käytännössä vaihtoehtoina on erillisten keräysastioiden järjestäminen kirjoja varten tai kirjojen kerääminen muun keräyspaperin yhteyteen.

Kustannusala toivoisi, että ratkaisuksi tulisi keräyspaperiastioiden hyödyntäminen. Se olisi edullisempaa järjestää. Kustannusten nousu voisi nostaa kirjojen hintaa.

– Vuosikaudet kirjoja on heitetty paperinkeräykseen. Jossain on vaadittu pahvikansien irrottamista, jotta kirja kelpaa paperinkeräykseen. Siksi tuntuisi hassulta, että sinne tulisi yksi pönttö lisää, joka keräisi vain kirjoja. Mieluummin haluaisimme olla osa vanhaa menetelmää, jossa kirja menevät paperinkeräykseen. Se olisi kuluttajille yksinkertaisinta, sanoo Suomen Kustannusyhdistyksen Sakari Laiho.

Paperin tuottajavastuun käytännön toteutuksesta ja kierrätyksestä Suomessa vastaavat Suomen Keräyspaperituottajayhteisö oy ja Suomen Keräystuote oy. Heidän hoidettavakseen tulee todennäköisesti myös kirjojen kierrättäminen. Tuottajayhteisöjen jäseniä ovat paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin valmistajat, maahantuojat tai painetun paperituotteen maahantuojat.

Suomen Keräystuote Oy:n asiamies Merja Helander sanoo, että kirjojen tuottajavastuu on tervetullut. Kirjankustantamoiden toive siitä, että kirjat voisi laittaa keräyspaperin sekaan, on hänen mukaansa kuitenkin erittäin hankala toteuttaa.

Suomessa keräyspaperin jalostaminen laski rajusti, kun UPM:n Jämsän Kaipolan paperitehdas suljettiin vuonna 2020. Pieni osa paperista menee eristevilloja valmistaville yrityksille. Valtaosa rahdataan Eurooppaan pehmopaperin raaka-aineeksi.

Avaa kuvien katselu Finlandia Kirjan tiloissa käyttökelpoiset kirjat lajitellaan myytäviin ja lahjoitettaviin. Käyttökelvottomat päätyvät leikkurikoneen kautta eristysvillatehtaalle. Kuva: Mika Moksu / Yle

Suomessa kotikierrätyspaperia, kuten sanomalehtiä, voivat hyödyntää pehmopaperitehtaat Nokialla ja Mänttä-Vilppulassa. Ne eivät kuitenkaan voi hyödyntää kirjoja. Kirjoissa voi olla liimaa, ja papereiden laatu on niin kirjavaa, että uusiokäyttö on käytännössä mahdotonta.

Helanderin näkemyksen mukaan helpoin ja taloudellisesti kannattavin vaihtoehto olisi kierrättää kirjat kirjoina.

– Järkevintä varmaankin olisi järjestää erillinen keräys esimerkiksi kirjastojen yhteyteen, jonne voisi viedä suurempia määriä kirjoja kerralla, Helander pohtii.

Käytetty kirja käy kaupaksi

Käytetyille kirjoille olisikin kysyntää. Tästä esimerkkinä on orimattilalainen verkkokirjakauppa Finlandia Kirja. Kolmentoista toimintavuotensa aikana yhtiön liikevaihto on kasvanut joka vuosi, ja tänä kesänä yritys hankki toisen hallin kirjojen käsittelyyn.

Yhtiön kautta kulkee vuosittain satoja tuhansia kirjoja uusille lukijoille. Lisäksi käyttökelvottomia kirjoja päätyy eristevillan raaka-aineeksi.

Määriin on tulossa kova kasvu jo siksikin, että Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus alkaa toimittaa Finlandia Kirjalle kirjoja, joita heidän on itse hankala myydä. Vuosittain kirjoja tuodaan noin 400 000.

– Nyt verkkokaupassamme on noin puoli miljoonaa nimikettä, ja kauppa käy koko ajan paremmin ja paremmin. Suomessa on julkaistu vuosikymmenten aikana väestömäärään nähden valtava määrä nimikkeitä. On paljon mielenkiintoisia teoksia, joita ottaisimme myyntiin, sanoo Finlandia Kirjan toimitusjohtaja Matti Pietilä.

Pietilä sanoo, että käytettyjen kirjojen kysynnästä kertoo sekin, että Suomalainen Kirjakauppa on alkanut ottaa niitä vastaan. Vastineeksi saa ostosetelin uusien kirjojen hankintaan.

Kirjojen verkkokauppa onkin ymmärrettävästi kiinnostunut kierrätyksen tehostumisesta. Pietilä muistuttaa, että erilliskeräys pitää hoitaa huolellisesti, jotta kirjat pysyvät käyttökelpoisina.

– Niitä ei voi kerätä muiden materiaalien kanssa sekaisin. Niitä ei voi myöskään kerätä niin, että ne vaurioituvat, esimerkiksi kastuvat.