Selitämme, miksi ay-liike ärähtää juuri nyt

Ay-liikkeen työtaistelutoimet hallituksen suunnitelmia vastaan alkavat tänään toden teolla. Luvassa on muun muassa työnseisauksia ja ulosmarsseja.

Kello tikittää hallituksen kaavailemien lakimuutosten valmistelussa, ja tämän tietää myös ay-liike.

Viime viikolla Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK avasi pelin ja ilmoitti aloittavansa jäsenliittojensa kanssa työtaistelutoimet vastalauseena hallituksen politiikalle. Myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n liitot ovat ilmoittaneet omista toimistaan.

Ay-liikkeen tavoitteena on saada hallitus pakittamaan ajamissaan työelämää koskevissa muutoksissa ja sosiaaliturvan leikkauksissa.

Tästä syystä työntekijäleiri ryhtyy toimiin juuri nyt.

Aika on käymässä vähiin

Työelämään liittyviä muutoksia valmistellaan parhaillaan kolmikantaisissa työryhmissä. Niissä ovat hallituksen lisäksi mukana niin työnantaja- kuin työntekijäjärjestöjenkin edustajat.

Työryhmiä on käynnissä kaksi. Niistä toinen käsittelee työrauhaa ja toinen paikallisen sopimisen laajentamista.

Ay-liike on syyttänyt ryhmissä tehtävää kolmikantatyötä näennäiseksi ja pitänyt hallituksen työryhmille asettamia tavoitteita työnantajan etua ajavina. Työntekijäleiri katsoo, että työnantajapuolella ei ole mitään todellista syytä neuvotella, kun hallitusohjelman kirjaukset ovat heidän puolellaan.

Työministeri Arto Satosen (kok.) mukaan työryhmien osapuolilla on aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten hallitusohjelman kirjauksia toteutetaan ja niitä voidaan tarvittaessa täsmentää.

Hallitus tavoittelee kuuden miljardin euron sopeutusta hallituskauden aikana. Tästä kaksi miljardia pitäisi kuitata työllisyyden parantamisella. Satosen mukaan hallitus kyllä kuuntelee keinoehdotuksia tavoitteisiin pääsemiseksi herkällä korvalla.

– Ei se kuitenkaan niin voi olla, että on veto-oikeus ja että me emme hyväksy tätä, mutta ei esitetä mitään tilalle. Se ei ole aitoa neuvottelua, työministeri Satonen linjasi torstaina Ylen A-talk-ohjelmassa ja painotti, että toimien peruminen ei ole vaihtoehto.

Marraskuun alussa hallitus järjestää työmarkkinaosapuolille seminaarin, jossa puidaan ”Suomen mallia”. Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan valtakunnansovittelijan antama sovintoehdotus palkkariidassa ei voisi ylittää palkankorotusten vientivetoista eli niin sanottua yleistä linjaa.

Etenkin naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla on vaikea sulattaa muutosta, joka sementoisi lailla katon valtakunnansovittelijan hyväksymille palkankorotuksille.

Ensimmäiset lait eduskuntaan vielä tänä vuonna

Hallitus puskee hankkeitaan siis tiukalla aikataululla. Kiireestä kertovat myös eduskunnan oikeuskanslerilta saamat huomautukset tiukasta aikataulusta ja vaikutusarvionnin puutteista.

Ay-väkeä kuohuttavat lakkoiluun vaikuttavat lait on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana.

Työrauhatyöryhmän takarajaksi on asetettu lokakuun puoliväli.

Odotettavissa on, että keskusjärjestöt jäsenliittoineen tulevat ilmoittamaan uusista toimista, mikäli ay-liike ei saa tavoitteitaan läpi kolmikantaisissa työryhmissä.

Ylen tietojen mukaan seuraavia toimia jo valmistellaan. Esimerkiksi SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen uhkasi jo viime viikolla ”ruuvin kiristämisellä”, mikäli suunnitelmia ei peruta.

Keskusjärjestöistä vain korkeakoulutettujen Akava on toistaiseksi pysynyt mielenilmauksista irti.

Toiselle nyt käynnissä olevista työryhmistä on annettu hieman enemmän aikaa. Paikallisen sopimisen laajentamista käsittelevä työryhmä jatkaa toimintaansa tammikuun loppuun saakka. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella.

Myös esimerkiksi työttömyysturvaa koskevien lakimuutosten valmistelu on käynnissä. Uudistukset on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakien yhteydessä lokakuussa. Paketti koskee muun muassa työttömyysturvan omavastuupäivien nostoa sekä suojaosan ja lapsikorotuksen poistoa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kutsunut työmarkkinaosapuolet tällä viikolla yhteisen pöydän ääreen. Tapaaminen on keskiviikkona.

Työelämämuutosten lisäksi on tarkoitus keskustella eläkeuudistuksesta, josta myös pitäisi valmistella kolmikannassa yhteinen linja.

Hallitus on kuitenkin jättänyt itselleen takaportin: Mikäli yhteistä säveltä eläkejärjestelmän uudistamiseen ei löydy tammikuuhun 2025 mennessä, hallitus päättää tarvittavista keinoista itse.

