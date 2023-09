Ensimmäiset Vuoristo-Karabahista paenneet ovat saapuneet Armeniaan – eivät suostu elämään Azerbaidžanin alaisuudessa

Armenia sanoo, että yli tuhat Vuoristo-Karabahista paennutta on tullut sen alueelle sunnuntai-iltaan mennessä.

Vuoristo-Karabah on pääosin armenialaisten asuttama alue, joka sijaitsee Azerbaidžanin sisällä. Azerbaidžan aloitti viime viikolla suuren hyökkäyksen, jolla se sanoo ottaneensa koko alueen haltuunsa.

Vuoristo-Karabahin hallinnasta on kiistelty ja taisteltu 1980-luvun lopulta asti. Alueella asuu noin 120 000 armenialaista. Mahdollisesti kaikki heistä haluavat lähteä pakoon.

Vuoristo-Karabahin viranomaiset ovat luvanneet, että kaikki halukkaat armenialaiset pääsevät lähtemään kohti Armeniaa. Kiistellyltä alueelta Armeniaan johtavien teiden kerrotaan olevan tukossa liikenteestä.

Armeniaan saapuneet kertovat väkivallasta

Gorisin rajakaupunkiin Armeniaan saapuneet kertovat kiivaasta Azerbaidžanin joukkojen tulituksesta uutistoimisto Reutersille.

Kochoghotin kylästä paennut Petya Grigoryan sanoo, että Azerbaidžanin joukot tulittivat hänen kotikyläänsä.

– Myös asutuksia tulitettiin. Kaksi jäähdytettyä rekkaa oli täynnä ruumiita, eikä niiden hautaamiseen ole edes paikkaa, Grigoryan kertoo.

Avaa kuvien katselu Ensimmäiset pakolaiset ovat saapuneet Gorisin rajakaupunkiin Armeniaan. Kuva: Liveuamap, Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Reuters ei ole voinut varmistaa tietoja kuolleista, mutta samankaltaista ovat kertoneet myös muut Vuoristo-Karabahista paenneet armenialaiset.

Azerbaidžan väittää suojelevansa siviilejä

Paenneiden mukaan myös ruuasta on ollut pulaa. Tuhansia ihmisiä on hakeutunut Vuoristo-Karabahin pääkaupungin Stepanakertin lentokentälle.

Azerbaidžan perusteli viime viikolla aloittamaan hyökkäystä sillä, että sen asukkaita vastaan oli hyökätty ensin. Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev on väittänyt, että sen maan joukot ovat hyökänneet vain sotilaskohteita vastaan ja että siviilejä on suojeltu.

Alueen hallinnasta käyty useita sotia

Vuoristo-Karabahin hallinnasta käytiin sota, joka päättyi vuonna 1994 armenialaisten voittoon.

Vuonna 2020 käytiin toinen Vuoristo-Karabahin sota, jossa azerit valtasivat takaisin laajoja alueita armenialaisilta. Kriisin lopettaneessa sopimuksessa sovittiin 2 000 venäläissotilaan sijoittamisesta Vuoristo-Karabahin ja Armenian välisen nk. Laçın-käytävän valvojiksi.

Viime joulukuusta lähtien Azerbaidžan on sulkenut käytävän niin, että Vuoristo-Karabahissa on Armenian mukaan ajauduttu humanitaariseen kriisiin. Azerbaidžan sanoo, että se on toimillaan pyrkinyt estämään salakuljetusta.