Porin vesijohtovuoto paisuu: myös yksi päävesijohto rikki

Porin Vedellä on aamun ja aamupäivän aikana ollut kaksi isoa vesijohtovuotoa.

Aamulla Porin Vesi kertoi suuresta vuodosta runkovesijohdossa Karjarannassa, joka heikensi veden painetta Porissa eri puolilla kaupunkia.

Myöhemmin aamupäivällä ilmeni, että myös päävesijohto Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen ja kaupungin välillä on rikki.

– Paineet ovat nousussa ja ollaan menossa kohti normaalitilannetta varavesilaitoksen veden turvin, Porin Veden verkostopäällikkö Markku Harju kertoi STT:lle puoliltapäivin.

Harju arvelee, että putkirikkojen syynä on voinut olla niin sanottu paineisku eli paineen nousu vesijohtoverkostossa. – Tämä selviää myöhäisemmässä vaiheessa, jos selviää. Ajankohta on tietysti sellainen, että kun kaksi tällaista osuu eri puolille verkostoa yhtä aikaa, on vaikea arvioida, onko se sattumaa vai onko jokin yhteinen tekijä olemassa.

Porin Vesi korjaa ensin päävesijohdon vuodon ja tämän jälkeen vuodon korjaus siirtyy Karjarannan putkeen.

Vuodot ovat heikentäneet vedenpainetta ympäri kaupunkia. Paineen vaihtelu saattaa aiheuttaa veden värjäytymistä, joka ei ole terveydelle vaarallista. Pyykinpesua kehotetaan kuitenkin välttämään koko päivän ajan.

Porin Vesi on ottanut käyttöön myös Lukkarinsannan varavesilaitoksen, minkä vuoksi talousveden maku saattaa poiketa totutusta.