Ulkoministeri Valtonen arvioi Venäjän tulevaisuutta Washington Postille: Meidän tulisi varautua pahimpaan

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Suomen asemaa Natossa ja suhtautumistaan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa yhdysvaltalaislehti The Washington Postille.

Valtonen antoi lehdelle haastattelun viime viikolla New Yorkissa, kun hän osallistui YK:n yleiskokoukseen osana Suomen delegaatiota.

Haastattelussa viitataan Suomen omakohtaiseen kokemukseen Venäjän naapurimaana ja vuorovaikutukseen Kremlin kanssa. Washington postin toimittaja kysyy Valtoselta, mitä hän uskoo Venäjällä tapahtuvan, kun sota jonain päivänä päättyy?

Valtosen mukaan on tärkeä muistaa, ettei kyse ole ainoastaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin omasta sodasta.

– Venäjä on valmistanut koneistoaan tähän jo pitkään. He ovat käyneet aktiivisesti sotaa jo vuodesta 2008 lähtien Georgiassa ja vuodesta 2014 lähtien Ukrainassa.

Valtosen mukaan sinä aikana usealla venäläisellä on ollut mahdollisuus kertoa Putinille, ettei hänen toimintansa ole hyväksyttävää.

– Vaikka Putin katoaisi, ei ole todennäköistä, että Venäjästä yhtäkkiä tulee rauhaa rakastava, tavallinen demokratia. Vaikka lännessä toivotaan, että Venäjän kansalaisilla olisi maassa enemmän päätösvaltaa, tulisi meidän valmistautua pahimpaan.

Valtosen mukaan on myös mahdollista, että Venäjän tilanne kehittyy Putinin jälkeen entistä huonompaan suuntaan.

Haastattelussa sivuttiin myös Ruotsin Nato-jumia. Valtoselta kysyttiin, voisiko olla mahdollsta, ettei Ruotsi ole pääsemässä Naton jäseneksi ”vähään aikaan”.

– Turkki on suvereeni valtio ja vapaa päättämään haluamallaan tavalla. Mutta olen melko luottavainen siihen, että he (Turkki) etenevät asiassa pian.

Valtonen huomautti, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lupaili heinäkuussa vihreää valoa ja Turkin parlamentti palaa tauoltaan työhön lokakuussa.

– Joten toivoisin, että lokakuussa he ovat valmiita etenemään, Valtonen sanoi.

Valtonen myös puolusti Suomen päätöstä kieltää Venäjän rekisterikilvissä olevien henkilöautojen tulo Suomeen. Kyse on Suomen ja Baltian-maiden tulkinnasta Euroopan komission aiemmin tekemästä linjauksesta, joka kieltää Venäjän kilvissä olevien autojen tuonnin unionin alueelle.

Valtonen totesi, että tavallisia venäläisiä kohtaan päätös voi tuntua epäreilulta, sillä he eivät elä vapaassa demokratiassa, jossa ihmisillä olisi valinnanvaraa. Silti hänen mukaasa on tärkeää osoittaa Venäjälle ja venäläisille, että epäoikeudenmukaisella ja laittomalla sodalla on hintansa.