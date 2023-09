Tavaratalo teki rikosilmoituksen nuorten mopomiitistä Seinäjoella – ”Aidasta oli heitetty läpi jopa sähköskuutti”

Perjantaisen mopomiitin tapahtumista on tehty viikonloppuna rikosilmoitus. Ulkona tapahtumat eskaloituivat puutarhamyymälän aidan rikkomiseen.

Nuoriso on kokoontunut mopomiitteihin Minimanin parkkipaikalla Seinäjoella jo vuosia. Perjantaina tapahtumat eskaloituivat paikkojen rikkomiseen niin, että myymälä teki rikosilmoituksen tapahtumista.

Nuoret ovat jo pitkään kokoontuneet mopomiitteihin tapaamaan toisiaan Minimani-tavaratalon parkkipaikalle Seinäjoella.

Miitteihin saavutaan mopoautoilla, mopoilla, polkupyörillä, skuuteilla ja mönkijöillä.

Vaikka moni myymälä on rajoittanut liikkumista parkkialueellaan aukioloaikojen ulkopuolella jo aikaisemmin, Minimanissa ei rajoituksia ollut vuosiin. Tilannetta kuitenkin seurattiin.

Osalla nuorista käytös on mennyt hurjemmaksi jatkuvasti, kertoo tavaratalonjohtaja Taina Kinnari.

– Häiriökäyttäytymistä on viime aikoina ollut paljon. Päädyimme laittamaan kieltotaulut pihalle loppukesästä ja rajaamaan sillä tavalla turhaa liikkumista parkkialueellamme, Kinnari selventää.

Kieltotaulu ei estänyt mopomiittiä. Tavaratalojohtaja Kinnari epäilee, että nuoret eivät ole huomanneet sitä.

Miittiläisiä valuu pihalle jo myymälän aukiolon aikana

Minimanin osastopäällikkö Marko Suvisalmi kertoo, että kulkuneuvoja alkoi valua paikalle viime perjantaina (22.9.) jo iltayhdeksän aikoihin. Myymälä on auki kello 23 asti.

– Ulkona oli kyllä kova meno ja tappelun aineksiakin ilmassa. Mopoilla ajettiin ylinopeutta ja keulittiin. Sisätiloissa oli tällä kertaa melko rauhallista.

Perjantain tapahtumista muistuttaa säpäleiksi potkittu puutarhamyymälän aita.

Sen korjauskustannukset nousevat tuhansiin euroihin, aita oli uusittu vuosi sitten.

– Aidasta oli heitetty läpi jopa sähköskuutti.

Tihutöitä pihalla on tehty aiemminkin. Tavaroita on rikottu ja esimerkiksi järkälemäisiä betoniporsaita kaadettu.

Osassa asiakaskuntaa nykymeno parkkialueella on aiheuttanut huolta.

– He eivät välttämättä uskalla tulla myymälään, kun meno ulkona on jo niin rajua, Kinnari jatkaa.

Pahinta tapahtumissa on Kinnarin mukaan kuitenkin mahdollinen turvallisuusuhka.

– Kun parkkipaikalla ajetaan ylinopeutta ja keulitaan, aiheutuu siitä vaaraa niin asiakkaille kuin miittiin osallistujillekin.

Sisätiloissa huolena porukoituminen

Kinnari muistuttaa, että suurin osa nuorista käyttäytyy hyvin. Jos paikalle kauniilla säällä ilmaantuu parisataa nuorta, ehkä parinkymmenen käytös on häiritsevää.

– Sisätiloissa häiriöt ovat pääsääntöisesti porukoitumisesta johtuvaa. Liikutaan isossa laumassa, ei väistetä muita ja käytetään häiritsevää kieltä.

– Pahimmillaan on ollut niskurointia, kun vahtimestari on pyytänyt liian kovaäänistä seuruetta poistumaan, Kinnari sanoo.

Myös kassoilla on tullut ikäviä tilanteita, kun myyjät tekevät työhön kuuluvaa ikärajallisten tuotteiden valvontaa.

– Ei ole mukava tilanne kenellekään, kun tilanteessa puhutaan rumasti kassahenkilölle.

Myymälässä esiintyvä häiriökäytös on kuitenkin pientä parkkialueeseen verrattuna.

Rikosilmoitus on tehty

Rikosilmoitus tapahtumista tehtiin heti lauantaina, Kinnari paljastaa.

– Muutama nuori on käynyt myös info-pisteellä tunnustamassa tekosensa. Tämä on tietysti hyvä, ymmärretään, että teoilla on seuraukset.

Tapahtuma on vielä prosessissa eikä Kinnari osaa sanoa, vaikuttaako tunnustaminen jotenkin tapahtumien lopputulemaan.

Kinnari epäilee, että miittiläisten määrä on viime vuosina kasvanut, koska miitit on monessa paikassa kielletty.

– Ikävää tietysti, että kaupungilla ei ole osoittaa nuorille kokoontumispaikkaa. Minua ihmetyttää myös se, miten nuoret saavat olla ulkona tuohon aikaan.

Kinnari toivookin vanhemmilta lisää kiinnostusta jälkikasvunsa perään; täytyisi pysyä kartalla, keiden kanssa ja missä aikaa vietetään.

Mopomiiteistä on aiheutunut Pohjanmaan poliisin alueella häiriöitä aiemminkin. Seinäjoella mopoilijat toivovat myös omaa moposuoraa, jossa saisi keulia ja kiihdytellä luvan kanssa.

Vielä tänään maanantaina rikosilmoitus perjantain tapahtumista ei löytynyt Pohjanmaan poliisin järjestelmästä.

– Näissä voi olla viivettä, ennen kuin ne näkyvät, kertoo viestintäpäällikkö Mikael Appel.

