Yli 40 metrin syvyydestä turkulaislähiön alta löytyy NHL-tähtienkin suitsuttama jää, ja Jari Lucenius on hoitanut sitä 40 vuotta

Jari Lucenius on huolehtinut maan uumeniin piilotetun Varissuon hallin jäästä ja sen käyttäjistä liki 40-vuotta. Kuva ja video: Kalle Mäkelä / Yle

Väestönsuojaan rakennettu Varissuon jäähalli on yhtä aikaa rakastettu ja pelätty kiekkopyhättö. Muun muassa Artturi Lehkonen sai alkuvauhdin NHL-uralleen Vakkelta.

Varissuon kaupunginosa Turussa kätkee uumeniinsa todellisen helmen.

Yli 40 metriä katutason alapuolella toimii jäähalli, jonka jää on maailmanluokkaa. Näin toteaa Ylen jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen.

Pitkän linjan kiekkomies vertaa ”Vakken” jäätä legendaarisen NHL-seura Montreal Canadiensin kotihallin pelialustaan.

– NHL:stä löytyvät maailman parhaat jäät. Montrealin hallin henkilökunta haluaa pitää salaisuutena jopa sen, millaista vettä he kentälle päästävät. Yhtään värikynää käyttämättä voin sanoa, että täällä Varissuolla on yksi maailman parhaista jäistä, Lehkonen toteaa.

Avaa kuvien katselu Pitkän linjan jääkiekkomies Ismo Lehkonen on viettänyt lukemattomia tunteja Varissuon jäähallin kakkoskaukalossa. Paikka tuntuu edelleen kuin omalta kodilta. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Varissuon jäähallin kaksi kaukaloa sekä kuntosali ovat kovassa käytössä. Jäävuoroja hamuavat alueen jääkiekkoilijat, taitoluistelijat sekä ringettejoukkueet. Kesäisin Vakkella treenaa NHL-tähtiä sekä huipputaitoluistelijoita.

– Meidän parhaat taitoluistelijamme kilpailevat ympäri maailmaa ja hekin kehuvat Varissuota. Esimerkiksi Emmi Peltonen harjoittelee täällä paljon kesäisin juuri sen takia, että Varissuon jää on niin pirskatin hyvä, Ismo Lehkonen naurahtaa.

Ammattisalaisuuksia ja raakaa työtä

Miksi Varissuon hallin jää on niin huippuluokkaa?

Yksi syy on siinä, että jäähalli sijaitsee kymmeniä metrejä maan alla. Näin hallissa on aina vilpoista eikä kuuminkaan helleaalto tee tepposia jäälle. Vuosien saatossa kallion sisään on myös asennettu tehokas kuivausjärjestelmä, joten kosteuskaan ei kiusaa kaukaloita.

Mutta kuten olettaa sopii, myös Varissuolla jäähallin henkilökunta haluaa pitää tärkeimmät ammattisalaisuudet omana tietonaan.

– Käytämme yli 40-asteista vettä aina kun ajamme jäätä. Silloin happi nousee pois jäästä, mikä pitää sen hyvänä, liikuntapaikkatyöntekijä Jari Lucenius paljastaa.

Avaa kuvien katselu Jääkiekko on Jari Luceniuksen lempilaji, mutta hän haluaa tarjota kaikille jään käyttäjille priimaa. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Lucenius on työskennellyt jäähallissa sen avajaisista saakka. Marraskuussa maan uumenissa hyrräävä laitos täyttää 40 vuotta.

Kentänhoito on tarkkaa työtä ja jäätä pidetään hyvänä niin jäänhoitokoneiden kuin muiden työkalujen avulla. Kiireisimpinä päivinä hallissa tulee käveltyä melkein 15 kilometrin verran. Kova työ palkitsee, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä.

– Olemme saaneet kehuja NHL-jätkiltä. Kyllä se nostaa vanhan äijän itsetuntoa ja tuntuu kivalta. Jääkiekko on minulle ykköslaji maailmassa. Haluan kuitenkin tarjota priimaa ihan kaikille käyttäjille, sanoo Lucenius.

Avaa kuvien katselu Varissuon jäähalli valittiin Vuoden harjoitusjäähalliksi kaudella 2022–2023. Liikuntapaikkatyöntekijä Jari Lucenius on ylpeä tunnustuksesta. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Varissuon jään takana on pieni joukko ammattilaisia. Liikuntapaikkatyöntekijöiden komentokeskus löytyy kaukaloiden läheisyydestä. Kopin sisälle on kertynyt lukuisia muistoja vuosien varrelta.

Seiniä koristavat erilaiset lehtileikkeet ja jääkiekkojoukkueiden muistoesineet. Huoneen nurkkaan on asetettu vanhoja lätkämailoja ja muita varusteita. Erilaisia valokuvia ja tarroja on kiinnitetty sinne tänne.

Jari Lucenius poimii työpöydältään sinisen rasian, jonka sisältä paljastuu kiiltävä mitali.

– Viime kevään jäähallipäivillä meille myönnettiin ihan puskista tällainen tunnustus. Varissuon jäähalli valittiin vuoden harjoitushalliksi kaudella 2022–23. Aika hieno juttu, kun halli täyttää 40 vuotta.

Rakas ja pelottava jäähalli

Varissuon kaupunginosa on nauttinut aina hieman kyseenalaista mainetta. Turkulaislähiötä on pidetty vuosikymmenien saatossa jopa pelottavana asuinalueena.

Nykyään Varissuolla elämä on huomattavasti rauhallisempaa kuin ennen. Maine on silti jäänyt ja se on tarttunut myös kallion sisällä toimivaan jäähalliin.

Kiekkopyhättöön kuljettiin alunperin katutasosta hissillä. Sisäänkäynnin edustalla saattoi ajoittain roikkua kaikenlaista väkeä, Jari Lucenius muistaa.

– Sitä kaljaremmiä riitti viikonloppuisin. Joskus siellä joutui itsekin painimaan, kun oli vielä iskussa. Monilla oli sellainen pelko tulla tänne halliin.

Ismo Lehkonen kertoo, miksi Varissuon jäähalli on toisinaan vastustajille kova pala, ja muistelee poikansa Artturin uran ensivaiheita hallilla. Kuva ja video: Kalle Mäkelä / Yle

Jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen arvelee, että väestönsuojaan rakennettua Varissuon jäähallia pidetään muualla Suomessa edelleen inhottavana paikkana tulla pelaamaan.

Varissuon jäähallin vakiokäyttäjille kyseessä on kuitenkin rakas ja turvallinen paikka. Tästä kertoo muun muassa se, että NHL:n Stanley Cupin voittanut Artturi Lehkonen halusi ehdottomasti tuoda mestaruuspokaalin näytille juuri Vakkelle.

Avaa kuvien katselu Jari Lucenius ja Leif Vaine olivat tyytyväisiä, kun Varissuon hallin käyttäjistä ensimmäinen Stanley Cupin voittanut tuli käymään pokaalin kanssa kesällä 2022. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Jari Lucenius pitää Artturi Lehkosen ja Stanley Cupin Varissuon-vierailua yhtenä elämänsä kohokohdista.

– Meni se tunteisiin vanhallakin miehellä, kun pääsin pokaalia koskemaan. Ilmeisesti olemme poikia jelpanneet, kun Arsi halusi kannun tänne tuoda, Lucenius sanoo.

