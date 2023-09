– Se on ollut lihasduuni alkaa valita toisenlaista sisäistä puhetta tai tulla siitä edes tietoiseksi. Pieni merenneito on ollut yksi asia, joka on ikään kuin murentanut mielenlinnakeita mereen. Mitä enemmän uskaltaa todistaa itselleen vääräksi niitä pinttyneitä uskomuksia, sitä enemmän on tilaa haaveilla.