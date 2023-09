Yksi aikakausi päättyy: Nordea luopuu viimeisenä pankkina laskunmaksuautomaateista

Tämän vuoden jälkeen Suomessa ei voi maksaa laskuja enää pankkien tarjoamilla automaateilla. Viimeisenä laskunmaksuautomaatteja on tarjonnut enää Nordea. Nyt sekin poistaa loput vähän alle 200 automaattia käytöstä tämän vuoden aikana.

Nordean asiakaspalvelusta vastaava johtaja Janne Karjalainen sanoo, että automaateista luopumiseen on kolme syytä. Nykyiset automaatit ovat vanhoja ja niiden tekninen käyttöikä on tullut tiensä päähän. Samalla automaattien käyttäjämäärä on kutistunut murto-osaan kulta-ajoista.

Kolmas syy kytkeytyy edelliseen, sillä laskut maksetaan nykyään valtaosin muissa kanavissa, kuten mobiili- tai verkkopankissa tai esimerkiksi e-laskuna automaattisesti. Automaattien käyttäjämäärä on pienentynyt 10 vuodessa noin 90 prosenttia.

– Kun vielä 10 vuotta sitten automaateilla oli kuukaudessa satoja tuhansia käyttäjiä, on heitä nyt enää kymmeniä tuhansia, Karjalainen kertoo.

Pankit alkoivat luopua laskunmaksuautomaateista jo yli 10 vuotta sitten. Niiden poistumista vauhditti tilinumeroiden pidentyminen Euroopan maksuliikenteen yhtenäistyessä vuonna 2011. Tilinumerot muuttuivat silloin 18 merkin pituisiksi IBAN-tilinumeroiksi, joita automaatit eivät ymmärtäneet. Automaattien kallis päivittäminen ei innostanut useimpia pankkeja.

Johtaja Janne Karjalainen kertoo, mikä erityisesti nopeutti äskettäin käyttäjien kaikkoamista maksuautomaateilta.

Käyttäjiä opastetaan uusiin maksutapoihin

Laskunmaksuautomaatti muistuttaa tietokonetta, joka on rakennettu puiseen laatikkoon. Käyttäjällä on edessään tietokoneen näyttö ja metallinhohtoinen näppäimistö sekä viivakoodinlukija. Harva maksaa laskuja enää edes tietokoneella, sillä tavallisimmin pankkiasioita hoidetaan älypuhelimella.

Asiakaspalvelusta vastaava johtaja Karjalainen ei halua tyypitellä automaattien viimeisiä käyttäjiä. Karjalaisen mukaan käyttäjiä on kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa asiakkuuksissa.

– Hyvin monen ikäisiä ja hyvin monin perustein. Yksi peruste käyttää laskunmaksuautomaattia on koneen tulostama kuitti maksusta, Karjalainen sanoo.

Jotain nykykäyttäjistä kertonee Karjalaisen vastaus siihen, minkälaista tukea Nordea aikoo tarjota heille, joille automaattien poistuminen on kenties vaikea pala.

– Meillä on käytössä seniorilinja, joka nimensä mukaan palvelee erityisesti varttuneempaa väestöä ja on nopea tapa päästä palveluun.

Syksyn aikana Nordea järjestää ympäri maata myös neuvontatilaisuuksia nykyaikaisesta maksamisesta. Pankki lupaa lähestyä asiakkaitaan myös maksutavoista kertovalla oppaalla.

Maksupalvelu pysyy valikoimassa

Avaa kuvien katselu Kirjekuoressa jätettävä tilisiirto on perinteinen tapa maksaa laskuja. Kuva: Marko Tammi / Yle

Yksi vanhimmista laskunmaksutavoista on maksupalvelu, jossa laskut jätetään kirjekuoressa pankkiin maksettavaksi. Tämä palvelu pysyy Karjalaisen mukaan edelleen valikoimassa. Se sopii niille, jotka eivät halua tai voi käyttää digilaitteita.

– En pysty antamaan lukuja sen käyttäjämääristä, mutta sillä on vakiintunut ja uskollinen käyttäjäkunta. Maksupalvelua tarjoamme edelleen yhtenä vaihtoehtona laskunmaksuautomaattien sijaan, Karjalainen sanoo.