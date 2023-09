Koulu-uhkauksia julkaistaan nyt erityisesti Jodelissa, mutta siitä jää lähes poikkeuksetta kiinni

Aina kun kouluun kohdistuu uhka, poliisi lähtee selvittämään uhkauksen tekijää. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan valtaosa uhkausten tekijöistä on alle 15-vuotiaita.

Koulujen alku näkyy lisääntyneinä kouluihin kohdistuneina uhkauksina, kertoo rikoskomisario Asko Sartanen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta estävästä toiminnasta.

Hänen mukaansa koulu-uhkauksille on tyypillistä, että niitä tulee aaltoina. Julkisuus voi osaltaan myös lisätä niitä, mutta nyt poliisi kokee tärkeäksi muistuttaa, miten vakavasta asiasta on kyse.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti asiasta tänään maanantaina.

Poliisi haluaa varoittaa siitä, että koulu-uhkaus ei ole hauska ”prankki” tai ”läppä”. Erilaiset videot, joissa tehdään kepposia eli ”prankkejä”, ovat suosittua sisältöä verkossa.

Koulu-uhkaus on kuitenkin asia, jota poliisi ei voi kuitata huonona vitsinä.

– Meidän on pakko varautua aina vakavimman kautta. Siinä on paljon poliiseja ja pelastuslaitoksen väkeä kiinni, ja se on tietysti muiden auttamisesta pois, Sartanen sanoo Ylelle.

Uhkauksia esitetään tyypillisimmin sosiaalisen median kanavista Jodelissa, jossa voi kirjoittaa anonyymisti.

– Lähes poikkeuksetta henkilöllisyyden saa selvitettyä, vaikka uhkaus olisi julkaistu Jodelissa, rikoskomisario Sartanen toteaa.

Valtaosa uhkauksen tekijöistä on alle 15-vuotiaita

Kaikki uhkaukset tutkitaan poliisissa perinpohjaisesti.

Esimerkiksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on ollut pitkin vuotta selvitettävänä kouluihin kohdistuneita uhkauksia. Itä-Uudenmaan poliisin toimialueella asuu yli puoli miljoonaa ihmistä.

Eniten uhkauksia esitetään yläkouluissa, mutta ilmiö on tuttu myös lukioissa ja ammattikouluissa.

– Valtaosa uhkauksen tekijöistä on alle 15-vuotiaita, Sartanen kertoo.

Uhkauksen kirjoittajan henkilöllisyyden selvittyä poliisi voi takavarikoida tämän puhelimen ja tietokoneen tutkinnan ajaksi.

Uhkauksen tekijän kanssa käydään myös vakava keskustelu. Paikalla voi olla useampi poliisi, sosiaalitoimi, koulun edustajat ja lapsen huoltajat.

– Yritetään saada semmoinen herätys, että ”hei, mitäs tulikaan tehtyä”. Se on viimeinen hetki ymmärtää, miten vakavasta asiasta on kyse, Sartanen sanoo.

Alaikäisestä koulu-uhkauksen tekijästä kirjataan lastensuojeluilmoitus. Koulu-uhkaus voi olla myös hätähuuto.

– Hyvin usein taustalla on pitkäaikaista pahoinvointia, joka purkautuu uhkauksena.

Poliisi toivoo vanhempien muistuttavan lapsiaan siitä, millaisia seurauksia harmittomaksi tarkoitetusta uhkauksesta voi olla. Uhkauksesta jää tieto poliisille, ja poliisi jää seuraamaan henkilöitä, jotka ovat uhanneet kouluja.