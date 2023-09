Etelä-Savon hyvinvointialue ei halua vuokrata henkilöstöä, aluehallituksen puheenjohtajan mukaan hinnoittelu kohtuutonta

Tällä hetkellä Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa käyttää henkilöstövuokra- ja ostopalveluihin jopa 30 miljoonaa euroa vuodessa. Aluehallituksen tavoitteena on palkata lisää omaa henkilöstöä.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan aluehallitus on päättänyt, että lakisääteisten palveluiden tuottamiseen on löydettävä muita keinoja kuin kalliit henkilöstövuokra- ja ostopalvelut. Aluehallituksen tavoitteena on palkata lisää omaa henkilöstöä vuokrahenkilöstön sijaan.

– Kysymyshän ei ole pelkästään Etelä-Savosta. Koko Suomessa pitää pystyä puuttumaan tähän kohtuuttomaan hinnoitteluun, joka näissä vuokrayrityksissä on, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

Laukkasen mukaan vaihtoehtoja henkilöstön vuokraukselle on esimerkiksi palvelusetelien käytön lisäksi hyvinvointialueen omien toimintatapojen muokkaus. Hyvinvointialueen pitää saada oma vetovoima sellaiseksi, että se saa enemmän ihmisiä suoraan töihin, ja vähentää vuokratyön käyttöä.

Laukkanen pohtii, että henkilöstölle pitäisi pystyä tarjoamaan esimerkiksi mieluisia työsuhteita.

– Isona työnantajana meidän pitää pyrkiä siihen, että käytämme omaa voluumiamme ja siihen, että järjestämme palvelumme tehokkaammin.

Hyvinvointialue tavoittelee henkilöstövuokrauksesta useiden miljoonien säästöjä. Tällä hetkellä henkilöstövuokra- ja ostopalveluihin kuluu jopa 30 miljoonaa euroa vuodessa.