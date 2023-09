Maahanmuuttaja käveli lähiömarketiin ja pyysi töitä – aloitti seuraavana aamuna: ”Se riippuu itsestä, haluaako töitä vai ei”

Myyjä ja osastovastaava Nithra Anteroinen on tyytyväinen, kun työpaikka heltisi nopeasti. Kuva ja video: Minna Rosvall / Yle

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan myös tuttavien kautta työllistyminen on maahanmuuttajilla varsin yleistä. Harva työllistyy TE–toimiston ja yksityisen työnvälityksen kautta.

Thaimaasta parikymmentä vuotta sitten Suomeen saapunut Nithra Anteroinen työskenteli pitkään kaupassa pääkaupunkiseudulla.

Kun hän muutti Turun Varissuon lähiöön vajaa puoli vuotta sitten, uuden työpaikan haku oli edessä.

Hän meni rohkeasti paikalliseen K–Supermarketiin kysymään työtä.

– Ajattelin, että en voi vain olla kotona, koska koko elämäni ajan olen työskennellyt. Asun tien toisella puolella. Kävelin kauppaan sisään ja seuraavana aamuna alkoi työ kuudelta eli sain sopimuksen, kertoo Anteroinen.

Hänen työuransa Suomessa on sujunut mutkattomasti muutenkin. Ensimmäisessä työpaikassa vakituinen paikka aukesi kahden kuukauden koeajan jälkeen. Hän aloitti kaupassa hyllyttäjänä.

Suomen kielen hän oppi käyttämällä sitä aktiivisesti koko ajan.

– Suomen kieli on tärkeää oppia, sillä kaupassa käy paljon vanhoja ihmisiä, jotka eivät osaa englantia. Heitä on hyvä neuvoa suomeksi.

Anteroinen kannustaa maahanmuuttajia aktiivisuuteen.

– Työtä löytyy työvoimatoimistosta tai itse hakemalla. Se riippuu itsestä, haluaako vai ei.

Työharjoittelijoita tulisi enemmänkin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan moni maahanmuuttaja löytää työtä kysymällä töitä suoraan työnantajalta. Sen sijaan vain harva työllistyy TE-toimiston tai yksityisen työnvälityksen kautta.

Avaa kuvien katselu Kauppias Jyrki Hannula ja myyjä ja osastovastaava Nithra Anteroinen suunnittelevat, että lahnaa tilataan tuoretiskiin, koska maahanmuuttajaväestö osaa valmistaa sitä ruuaksi. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Tämän on huomannut käytännössä Nithra Anteroisen työnantaja, K-Supermarket Annikan kauppias Jyrki Hannula. Parhaillaan töissä on kaksi vakituista maahanmuuttajataustaista työntekijää. Harjoittelijoita on vuositasolla kymmenkunta.

– Vakituisia työntekijöitä tulee harvemmin palkattua siihen tapaan kuin Nithra Anteroisen tapauksessa. Yleensä he tulevat lappu kourassa hakemaan harjoittelujaksoa eri oppilaitoksista. Enemmänkin tulisi kuin pystymme ottamaan.

Yleensä aikuisten työllistyminen tapahtuu TE–toimiston kautta.

– Tarvitsemme työssä suomen kieltä, joten on vaikeaa ottaa töihin henkilöä, joka ei osaa suomea.

THL:n tutkimuksen mukaan olisi tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamiseen ja työelämän syrjivien käytäntöjen purkamiseen.

Jyrki Hannulan yrityksessä kukin harjoittelija saa tukihenkilön.

– Harjoittelija työskentelee saman henkilön kanssa koko jakson ajan. Se tuki on koettu riittäväksi. On tärkeää, ettei harjoittelija käy kysymässä neuvoa kaikilta.

Hannula kertoo, että maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä on hyötyä yritykselle. Kaupassa tarvitaan usein henkilö, joka puhuu muutakin kuin suomea ja englantia.

Työharjoitteluun kannattaa lähteä

Toinen K-Supermarket Annikan maahanmuuttajataustaisista vakituisista työntekijöistä on Bosniasta saapunut Sabina Bacic.

Avaa kuvien katselu Sabina Bacic vaihtoi kampaajan työt kaupan alaan ja töitä on riittänyt. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Hän tuli 14-vuotiaana Suomeen ja on ehtinyt tehdä pitkän työuran. Aluksi hän työskenteli kampaajana, mutta kouluttautui kaupan alalle.

– Halusin vaihtelua ja kokeilla jotakin muuta. Työn saaminen on ollut helppoa. Olen hakenut töitä internetin kautta. Haastattelun jälkeen paikka on irronnut.

Noin viisi vuotta Varissuon K-Supermarketissa työskennellyt Bacic kannustaa seuraamaan työpaikkailmoituksia.

– Työharjoitteluun kannattaa ensin lähteä. Siellä oppii työn ja sen jälkeen voi hakea työtä.

Syrjintää tai ikävää kohtelua Sabina Bacic ei ole uransa aikana kohdannut suomalaisessa työelämässä.

Kielitaito on hänenkin mukaansa tärkeää. Osastovastaavana työskentelevä Bacic palvelee asiakkaita suomen kielen lisäksi omalla kielellään, englanniksi ja venäjäksi.

Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät

THL:n suunnittelija Sanna Nykänen kertoo maahanmuuttajien työllistymistä koskevan tutkimuksen tiedotteessa, että lähtökohdat maahan muuttaneiden työllistymiseksi ovat hyvät.

Tutkimusten mukaan maahan muuttaneet ovat korkeasti koulutettuja, kielitaitoisia sekä työkykyisiä- ja haluisia.

Tutkimuksessa huomattiin eroja maakuntien ja sukupuolten välillä. Kymenlaaksossa TE-toimiston kautta työllistyminen oli hyvin harvinaista. Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa TE-toimiston kautta työllistyttiin yleisimmin. Tosin vain noin joka kymmenes oli työllistynyt tätä kautta.

Naiset työllistyvät usein jättämällä hakemuksen työpaikkailmoitukseen, etenkin Varsinais-Suomessa.

Kanta-Hämeessä taas miehet työllistyvät usein tuttavien kautta, Kymenlaaksossa verrattain usein yksityisen työnvälityksen kautta.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 28. syyskuuta 2023 kello 23 saakka.