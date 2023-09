Blind Channel on asettanut itselleen 10 vuotta aikaa nousta rockin huipulle

Yhtye julkaisee keväällä uuden levyn ja lähtee Euroopan-kiertueelle. Blind Channel on nyt edennyt tarkan urasuunnitelmansa puoleenväliin.

Blind Channel julkaisee keväällä 2024 neljännen studioalbuminsa.

– Se on isoin albumi tähän asti, siihen on käytetty eniten aikaa meidän levyistä, yhtyeen laulaja Niko Moilanen paljastaa.

Moilanen ja Joel Hokka kertoivat uudesta levystä Puoli seitsemän -lähetyksessä maanantaina.

Yhtye kertoi lähtevänsä ensi keväänä myös 15 eri maata käsittävälle Euroopan-kiertueelle, joka huipentuu huhtikuussa yhtyeen tähän asti suurimpaan show'hun Tampereen areenassa.

– Hommat menee isommaksi ja meidän pitää lunastaa juttuja. Onhan se siistiä, mutta myös jännittävää, Moilanen kuvailee.

Laulajat kertovat yhtyeen käsikirjoittaneen tarkan urasuunnitelman. Nyt ollaan suurin piirtein sen puolessavälissä.

– Meillä on exit plan tiedossa, että me tehdään tätä vielä kymmenen vuotta. Siihen mennessä meidän pitäisi olla mahdollisimman iso. Sitten kun siellä piikissä ollaan, niin sitten me tehdään viimeiset kiertueet, viimeinen levy ja meistä tehdään leffa, Hokka kertoo.

Moilanen tarkentaa, ettei bändi ajallisesti ole puolessavälissä uraansa.

– Jos homma menee isoksi, ja rundataan paljon niin albumeita julkaistaan harvemmin. Eli tämä saa jatkua vielä yli kymmenenkin vuotta.

Samoilla silmillä festarikeikalta levytysstudioon

Tulevaa levyä varten kirjoitettiin biisejä koko viime kesä. Sen vuoksi oli tarkoitus antaa yhtyeelle työmäärältään aikaisempia vuosia kevyempi kesä, mutta toisin kävi. Bändi työsti levyä Yhdysvalloissa, ja samaan aikaan keikkaili Euroopan festareilla.

– Välillä tehtiin niin, että kun levyä äänitettiin, joku tuli sanomaan että nyt lähdetään keikalle. Siitä sitten suoraan kentälle ja lavalle. Sitten lennetään takaisin ja suoraan studiolle jatkamaan siitä mihin jäätiin, Moilanen kertoo.

Välillä festarikesästä oli glamour kaukana.

– Suoraan keikan jälkeen lähdettiin hikisenä lentokentälle, lennetään seuraavaan maahan, jossa mennään takaisin lavalle. Ei nukuttu siinä välissä. Parhaimmillaan kolme keikkaa ja 72 tuntia hereillä tuli saldoksi. Se oli aika hurjaa hommaa.

Yhtye on huomannut eroja fanikulttuurissa, kun ovat tehneet kiertueita Keski-Euroopassa.

– Suomessa moni ajattelee että ollaan vain teinitytöille tehty poikabändi, mikä on osittain totta ja tosi hieno juttu. Mutta Keski-Euroopassa pyörii mosh-pitit ja jengi crowdsurffaa. Meininki on paikoittain todella villiä, Hokka kuvailee.

Käärijä teki palveluksen bändille

Syksyllä 2013 Oulussa perustetun bändin käännekohta oli vuoden 2021 Euroviisut, joissa yhtye nappasi Suomen korkeimman sijoituksen sitten Lordin legendaarisen voiton. Blind Channel sijoittui kuudenneksi kappaleellaan Dark Side. Sittemmin yhtye on yrittänyt karistaa viisuartistin viittaa niskastaan.

– Sitä kautta saatiin levydiili Saksaan ja päästiin kiertämään Eurooppaa ja Amerikkaan. Se tarvittiin, että jengi näki että me ollaan tosissaan, Hokka kertoo.

– Päätettiin että se on sen hetken juttu. Mutta me ei haluttu jäädä siihen, vaan koetettiin käyttää painepesuria viisuleimaan. Siinä vihreätakkinen kaveri teki meille palveluksen, Moilanen kiittää Käärijää.

– Kun katsoi viime vuoden finaalia, olin erittäin huojentunut, kun tajusi että (viisusankarin) viitta on viety pois, Joel Hokka.

Katso tästä koko Puoli seitsemän -lähetys, jossa vieraana Blind Channel: