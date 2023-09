Huippuosaajia amiksesta – suomalaisnuorten ammattitaito palkittiin Euroopassa

Ammattiin valmistuneet nuoret suomalaiset keräsivät kuusi mitalisijaa ja kunniamainintoja syyskuussa pidetyissä ammattitaidon Euroopan-mestaruuden EuroSkills-kisoissa Puolan Gdanskissa.

– Jokainen, joka on käynyt läpi valmennuspolun näihin kilpailuihin, on oman alansa huippuosaaja ja tuo suomalaiselle yritykselle Euroopan korkeimman tason ammattitaitoa, sanoo huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila Skills Finlandista.

Ripattila luotsasi Suomen ammattimaajoukkuetta syksyn EuroSkills-kisoissa, joihin osallistui kaikkiaan 600 ammattiin valmistunutta, korkeintaan 25-vuotiasta oman maansa huippuosaajaa.

Suomen joukkueessa oli 25 kilpailijaa, jotka Skills Finland ry valitsi yhdessä suomalaisten ammatillisten oppilaitosten kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää suomalaisten ammatillista osaamista sekä ammatillisen koulutuksen kansainvälistä yhteistyötä.

– Suomalaisnuorten menestys kilpailuissa kertoo suomalaisen ammatillisen koulutuksen korkeasta tasosta, Ripattila arvioi. Suomen joukkueelle myönnettiin tunnustus keskimääräistä paremmasta suorituksesta.

Lähihoitajan ammattitaito toi kultaa

Kisoista kultaa toi Suomeen Yrkesakademin i Österbottenista valmistunut lähihoitaja Linn Ahlskog. Lähihoitajien pätevyyttä mitattiin kolmessa eri kategoriassa, joita olivat sairaanhoito, kotihoito ja hoivakodeissa tapahtuva hoito. Kolmipäiväisessä kisassa aikataulu oli tiukka ja tehtäviä oli paljon haavojen hoidosta insuliinin pistämiseen potilaalle.

– Tehtäviä oli todella paljon. Osa toimenpiteistä oli tuttuja ja osaa oli päässyt tekemään harvemmin, Ahlskog kertoo.

Kilpailijat myös selostivat jokaisen tekemänsä toimenpiteen englanniksi.

– Kilpailijan piti selittää jokainen toimenpide hyvin tarkasti ääneen. Esimerkiksi lääkkeitä käytiin läpi paljon tarkemmin kuin oikeassa työelämässä, Ahlskog kertoo.

Kaikki kilpailijat harjoittelivat kisoihin oman valmentajansa kanssa. Ahlskogilla oli takanaan myös kokemusta viimevuotisista ammattitaidon WorldSkills-maailmanmestaruuskisoista sekä monipuolisia työvuosia niin sairaalassa, terveyskeskuksessa kuin hoivakodissa.

Suomalaisilla keskitasoa parempia suorituksia

Suomen joukkue sai EuroSkills-kisoissa mitaleja kaikkiaan kuudessa lajissa. Ahlskogin kultamitalin lisäksi puutarhahoidossa, sähköasentamisessa ja kauneudenhoidossa tuli hopeaa, pronssia puolestaan ravintolapalveluiden ja konditorian aloilta.

Avaa kuvien katselu Ruuanlaitto on ammattitaitokisojen suosituimpia lajeja. Kokki Hiep Nguyen ylsi kisassa viidenneksi. Kuva: Paulina Latek-Przybylska / WorldSkills Europe

Yhdeksän kilpailijaa palkittiin keskitasoa paremmista suorituksista. Medallion for Excellance -tunnustuksen sai muun muassa Perho liiketalousopistosta valmistunut kokki Hiep Nguyen. 22-vuotias Nguyen on ehtinyt työskennellä alalla jo useamman vuoden, muun muassa Michelin-tähden ravintoloissa. Hän on valmentanut ja mentoroinut nuorempia kokkeja sekä osallistunut useisiin alan kilpailuihin.

– Kilpaileminen kehittää ammattitaitoa. Kilpailuissa voi oppia paljon raaka-aineiden käytöstä ja saada monta uutta taitoa omaan tekniikkapankkiin, Nguyen kertoo. Kisoissa Nguyen myös verkostoituu alan ammattilaisten kanssa.

Nuoren kokin intohimo ruuanlaittoon menee elämässä lähes kaiken edelle. Nguyen on käyttänyt paljon vapaa-aikaa kehittyäkseen työssään. Kokin ammatti on lapsuuden haave, ja ysin oppilaalle ammatillisiin opintoihin suuntautuminen oli selvä valinta:

– Ammatilliset opinnot ovat tarjonneet hyvän pohjan, mutta lopulta menestymisessä on kyse siitä, että löytää oman juttunsa ja on valmis panostamaan siihen, Nguyen uskoo. Hän ei halua arvottaa eri opintoasteita vaan korostaa, että erilaiset uravalinnat etenevät erilaisia polkuja pitkin.

– Ravintola-alasta on tullut enemmän elämäntyyli kuin pelkkä työ. Oma vapaa-ajan käyttö suuntautuu täysin ruuanlaittoon, kilpailuihin treenaamiseen ja seuraavan kokkisukupolven valmentamiseen, Nguyen toteaa.

Lähihoitaja Linn Ahlskog jatkaa parhaillaan opintojaan sairaanhoitajaksi. Hänen unelma-ammattinsa on sairaanhoitoalalla:

- Tämä on ihmisläheistä työtä. Minua kiinnostavat etenkin lääkkeiden parissa työskentely sekä haavanhoito. Toki ei ole mukavaa, että ihmiset saavat haavoja, mutta ammatillisesti se on kiinnostavaa.

Ahlskog myös tunnistaa omaa alaansa tyypillisesti leimanneet haasteet: kiireen, stressin ja riittämättömyyden tunteen. Työyhteisön merkitys on suuri.

- Välillä tulee vaikeita ja stressaavia tilanteita, mutta onneksi kollegoilta voi kysyä apua. Olemme kaikki samassa tilanteessa. Mutta vaikeaa on se, että pitää priorisoida asioita ja tehdä kompromisseja kiireen vuoksi, Ahlskog summaa.

Ammattitaidon EuroSkills EM-kisat järjestettiin Puolan Gdanskissa 5.-9.9.2023. Seuraavaksi Suomen nuorten ammattimaajoukkue kisaa WorldSkills MM-kisoissa Ranskan Lyonissa syyskuussa 2024.