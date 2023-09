Aviomiehen osakekaupat ajoivat Norjan entisen pääministerin skandaaliin, joka voi tuhota sekä poliittisen uran että pitkän avioliiton

Norjan entinen pääministeri Erna Solberg on ajautunut skandaalin keskelle aviomiehensä Sindre Finnesin osakekauppojen vuoksi.

Norjan median kaivamat tiedot paljastavat, että Finnes teki vaimonsa pääministerikaudella kiivaasti osakekauppoja, ja osa niistä toteutui epäilyksiä herättävillä hetkillä.

Tämä on herättänyt epäilyjä siitä, että Finnes olisi hyödyntänyt vaimonsa pääministeriyden vuoksi saamiaan sisäpiiritietoja ja syyllistynyt siksi talousrikoksiin. Viranomaiset selvittävät parhaillaan asiaa.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan Finnes esimerkiksi myi osakkeitaan ja rahastosijoituksiaan viiteen otteeseen 12. maaliskuuta 2020 eli samana päivänä, jolloin vaimon johtama hallitus ilmoitti koronasulusta. Sulkuilmoituksen seurauksena kurssit sukelsivat Oslon pörssissä.

Pääministerinä vuosina 2013–2021 ollut Erna Solberg vakuuttaa, ettei hän ole tiennyt tällaisista kaupoista.

Avaa kuvien katselu Erna Solbergin mukaan Sindre Finnes on pyytänyt anteeksi, mutta vain aika näyttää, miten yhteiselo tulevaisuudessa onnistuu. Kuva pariskunnasta on otettu Oslossa 22. heinäkuuta 2021. Kuva: Marius Gulliksrud / AOP

Skandaali on joka tapauksessa ajanut keskusta-oikeistolaista Høyre-puoluetta vuodesta 2004 lähtien johtaneen Solbergin niin tukalaan tilanteeseen, että loppu saattaa koittaa sekä hänen poliittiselle uralleen että avioliitolleen. Vaatimuksia puoluejohtajan vaihtamisesta kuuluu jo.

Toinenkin naispoliitikko pulassa miehensä kauppojen takia

Solbergin puolisoa koskeva osakeskandaali alkoi vyöryä sen jälkeen, kun julkisuudessa oli ensin puitu toisen menestyneen naispoliitikon, työväenpuoluetta edustavan ulkoministerin Anniken Huitfeldtin puolison tekemisiä.

Myös Huitfeldt on joutunut erovaatimusten kohteeksi sen jälkeen, kun hänen miehensä Ola Petter Flemin osakekaupat tulivat julki. Flem on käynyt kauppaa sellaisten yhtiöiden osakkeilla, joiden toimintaan hänen vaimonsa tekemillä päätöksillä on voinut olla vaikutusta.

Solbergin tapaan Huitfeldtkin on vakuuttanut, ettei ole tiennyt puolison puuhista.

Solbergin ja tämän puolison Finnesin tapaus on asiantuntija-arvioiden mukaan paljon vakavampi kuin Huitfeldtin ja Flemin tapaus.

Avaa kuvien katselu Ola Petter Flem ja Anniken Huitfeldt Nobel-juhlassa Oslossa 10. joulukuuta 2022. Kuva: Marius Gulliksrud / AOP

Finnes teki vaimonsa pääministerikausien aikana yli 3 600 osakekauppaa. Monet näistä kaupoista olivat sellaisia, että Solbergin olisi todennäköisesti pitänyt jäävätä itsensä tiettyjen päätösten tekemisestä.

Finnes on asianajajansa välityksellä myöntänyt julkisesti, että hän valehteli vaimolleen tekemistään osakekaupoista. Hän kuitenkin vakuuttaa, ettei hän koskaan hyödyntänyt sisäpiiritietoja.

”Olen vastuussa siitä, etten valvonut mieheni tekemisiä”

– Minä olen vastuussa siitä, etten valvonut mieheni tekemisiä paremmin, enkä epäillyt hänen sanomisiaan. En koskaan kokenut, että olisi syytä epäillä Sindreä, Solberg sanoo NRK:lle antamassaan haastattelussa.

– On tietenkin minun vastuullani, että olen luottanut mieheeni, kuten avioliitossa on tapana tehdä.

Osa politiikan kommentaattoreista on uutistoimisto AP:n mukaan tosin ihmetellyt, pitäisikö naispoliitikkojen vaativan uransa lisäksi vielä vahtia aviomiehiäänkin. Esimerkiksi Vårt Land -lehden toimittaja Berit Aalborg on leimannut tällaiset vaatimukset naisten vastuusta eräänlaiseksi seksismiksi.

Solbergin mukaan sekä hän että pääministerin kanslia ovat tienneet, että aviomies käy kauppaa osakkeilla.

– Hän ei voi tehdä osakekauppaa tulevaisuudessa, jos minusta tulee taas pääministeri, Solberg sanoi toimittajille viime torstaina NRK:n mukaan.

Tosin vuonna 1996 solmitun avioliiton jatkokin vaikuttaa olevan vielä epävarma.

– Tämä on vaikea ja aikaa vievä asia. Aika näyttää onnistummeko rakentamaan hyvän rinnakkaiselon tulevaisuudessa, Solberg avasi pariskunnan suhteen tilaa medialle.

– Sindre on pyytänyt anteeksi tekoaan ja luottamuksen pettämistä, Solberg sanoi.