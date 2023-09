Ydinvoima jyllää ja kotimainen kysyntä kasvaa – näin Ranskasta on tullut Euroopan talouden uusi veturi

Ranskan talous kasvaa nopeammin kuin muissa suurissa euromaissa. Maa on selvinnyt energiakriisistä ja koronapandemiasta naapuriaan Saksaa paremmin.

Ranskasta on tullut hieman vaivihkaa Euroopan uusi talousveturi. Ranska selvisi koronapandemiasta naapurimaita nopeammin ja bruttokansantuote on nyt korkeampi kuin ennen pandemiaa.

– Talouskasvu on Ranskassa nopeampaa kuin muissa isoissa euromaissa. Yhdysvallat pärjää toki paljon paremmin, mutta esimerkiksi Saksaan verrattuna Ranskalla menee oikein hyvin, sanoo ranskalainen taloustieteilijä Éric Heyer.

Saksan talous supistui tämän vuoden huhti–kesäkuussa 0,3 prosenttia, kun taas Ranskan talous kasvoi samalla ajanjaksolla 0,5 prosenttia.

– Erityisen kiinnostavaa on, että vaikka talouskasvu on vaatimatonta, syntyy Ranskaan uusia työpaikkoja yhtäkkiä vauhdilla. Tilanne on paikoin parempi kuin vielä kertaakaan sitten 1980-luvun, Heyer sanoo.

Heyer on tunnettu taloustieteilijä, joka on erikoistunut makrotalouden syklien tutkimiseen. Hän työskentelee Pariisin Sciences Po -yliopistossa ja toimii johtajana talousennusteiden laatimiseen erikoistuneessa OFCE-tutkimuslaitoksessa.

Ranskan riippuvuus Kiinasta ja Venäjästä on Saksaa vähäisempää

Samaan aikaan Euroopan johtava talousmahti on joutunut Ukrainan sodan ja maailmantalouden heilahdusten myötä pahoihin vaikeuksiin.

– Saksan on pakko uudistua, mutta se vie aikaa. Heidän vientivetoinen, halpaan tuontienergiaan ja mataliin puolustuskuluihin perustuva talousmallinsa ei yksinkertaisesti enää toimi, Heyer toteaa.

Ranska on selvinnyt viime vuosien kriiseistä selvästi paremmin. Maa tuottaa suuren osan sähköstään ydinvoimalla, minkä takia Venäjän energiakriisin vaikutukset ovat jääneet maltillisemmiksi.

Avaa kuvien katselu Taloustieteilijä Éric Heyer sanoo Ranskan mallin osoittautuneen viime vuosien myllerryksessä kriisinkestäväksi. Kuva: Juha Nurminen

Ranska on Euroopan suurin ydinvoiman tuottaja. Osa Ranskan ydinreaktoreista oli sodan alkaessa pois käytöstä, mutta ne on saatu nyt huollettua.

– Ennen kaikkea kuitenkin riippuvuutemme Kiinasta on paljon Saksaa vähäisempää. Kiinan ja maailmantalouden heikkeneminen ei siis vaikuta Ranskaan yhtä rajusti, Heyer sanoo.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jo pitkään puhunut, kuinka Ranskan ja Euroopan tulisi vähentää riippuvuuttaan Kiinasta. Toisaalta Ranska ei ole kieltäytynyt kiinalaisesta rahasta, vaan yrittää aktiivisesti houkutella esimerkiksi kiinalaisia sähköautovalmistajia avaamaan tehtaitaan Ranskan maaperälle.

Ranska nojaa kotimaiseen kysyntään ja tuloerojen tasaamiseen

Taloustieteilijä muistuttaa, että Ranskan talouskasvu ei riipu vientiteollisuudesta kuten Saksan. Ranskan talouspolitiikan tavoitteena on tasapainottaa maan alijäämäistä kauppatasetta ja samaan aikaan kasvattaa kotimaista kysyntää, jotta maan talouskasvu ei tulisi liian riippuvaiseksi vientiteollisuudesta.

– Tässä on merkittävä ero ulkomaankaupasta riippuvaiseen Saksaan, joka pyrkii kaikin keinoin säilyttämään 6–8 prosentin ylijäämän kauppataseessaan. Ranskan talouskasvu riippuu kotimaisesta kysynnästä, kun taas Saksan taloutta ajaa vienti, Heyer kuvaa Ranskan mallia.

Avaa kuvien katselu Bazar de l`Hotel de Ville -tavaratalo Pariisissa houkuttelee kuluttamaan. Ranskassa kotimainen kysyntä on yksi talouden tukijalka. Kuva: Juha Nurminen

Ranska on panostanut jo pitkään kotimaisen kulutuksen tukemiseen. Etenkin pieni- ja keskituloisten kotitalouksien ostovoimasta on pyritty pitämään huolta.

– Tuloerot ovat täällä verotuksen ja tulonsiirtojen ansiosta merkittävästi pienemmät kuin muualla Euroopassa. Myös julkiset palvelut, jotka on Ranskassa pääosin suunnattu pienituloisemmille kotitalouksille, tasaavat tuloeroja entisestään, Heyer sanoo.

– Kotimainen kysyntä siis hyötyy talouspolitiikasta, joka pyrkii tuloerojen pienentämiseen, taloustieteilijä tiivistää.

Epäsuosittu Macron on houkutellut Ranskaan investointeja

Ranska on houkuttelut viime vuosina runsaasti ulkomaisia investointeja. Yksi syy siihen on toista kautta istuvan presidentin Emmanuel Macronin varsin yritysmyönteinen politiikka.

Macron on muun muassa panostanut kasvuyrityksiin ja laskenut yritysten verotusta. Hänen ajamansa työlakiuudistukset ovat helpottaneet työntekijöiden palkkaamista ja irtisanomista.

Toisaalta Ranskassa on riittänyt tyytymättömyyttä ja isoja mielenosoituksia. Tänä vuonna astui voimaan Macronin ajama suuri eläkeuudistus, joka nosti eläkeiän 64 vuoteen – ja sai ranskalaiset kaduille.

Taloustieteilijän mukaan eläkeuudistuksen taloushyötyjä on vielä liian aikaista arvioida.

– Jos ihmiset pakotetaan jatkamaan töissä ilman, että työelämän ongelmiin puututaan, ei se ole välttämättä erityisen tuottavaa. Macron on kuitenkin onnistunut näyttämään Brysselin suuntaan, että Ranska kykenee uudistumaan, Heyer sanoo.

Hintojen nousu huolettaa tavallisia ranskalaisia

Pinnan alla kytee edelleen paljon epäluottamusta ja voimakas hintojen nousu hankaloittaa tavallisten ranskalaisten arkea.

– Kaikki on edelleen kallistunut: vuokrat Pariisissa, sähkö, polttoaine, ruoka ja jopa vaatteet. Arki on hankalaa, eikä hallitus ole onnistunut sitä juuri helpottamaan, sanoo pariisilainen Jennifer Longchamps.

Avaa kuvien katselu Jennifer Longchamps ei ole Ranskan hallituksen talouspolitiikasta kovinkaan vakuuttunut. Kuva: Juha Nurminen

Maryse Roux -niminen eläkeläisrouva on samaa mieltä.

– Maksan torilla viikon vihanneksista nyt 50 euroa, kun aikaisemmin käytin niihin 35 euroa. Moni pienituloinen eläkeläinen joutuu kyttäämään alennustuotteita kaupan sulkemisaikoina, hän sanoo.

Ranskan talouden hienoinen kasvu ei myöskään juuri näy keskiluokan arjessa.

– Hallitus kyllä puhuu hyvästä työllisyydestä, mutta samaan aikaan julkisia palveluita, kuten kouluja ja sairaaloita, suljetaan. Se tuntuu ristiriitaiselta, eläkeläisrouva Roux sanoo.

Avaa kuvien katselu Hintojen nousu näkyy Pariisin ruokatoreilla. Kuva: Juha Nurminen

Euroopan suurin talous vuonna 2050?

Tavoitteet ovat Ranskassa joka tapauksessa korkealla. Ranskan talousministeri Bruno Le Maire on sanonut, että maan päämäärä on nousta Euroopan suurimmaksi taloudeksi vuoteen 2050 mennessä.

Taloustieteilijä Heyer toppuuttelee ministerin puheita.

– Saksa on toistaiseksi niin paljon Ranskaa isompi talous, ettemme me pysty kuromaan eroa kiinni kymmenessä tai kahdessakymmenessäkään vuodessa. Saksa on nyt vaikeuksissa, mutta tulee vielä nousemaan.

Ranskan hyvä talouskehitys lisää joka tapauksessa sen vaikutusvaltaa Euroopan unionissa.

– Dynamiikka on nyt Ranskan puolella ja vuoteen 2050 on niin pitkä aika, että mitä tahansa voi tapahtua.