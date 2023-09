Ay-pomo syyttää hallitusta haluttomuudesta neuvotella: ”Tilanne pöydissä on ollut todella outo”

Useat työntekijäjärjestöt aloittavat tällä viikolla työtaistelutoimia hallituksen kaavailemia työmarkkinauudistuksia vastaan. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on tyytymätön hallituksen haluttomuuteen neuvotella asioista.

Maanantai-illan A-studiossa vierailleen Niemi-Laineen mukaan ammattiyhdistysliike on ollut mukana hallituksen asettamissa työryhmissä neuvottelemassa ja hakemassa ratkaisuja, mutta hallitus on toiminut toisin.

– Tilanne pöydissä on ollut todella outo. Hallitus on tuonut paperit esiin ja sanonut, että nämä ovat tässä. Hallitusohjelmahan on kirjoitettukin pitkälti niin, että siellä on valmiit ratkaisut.

Myös JHL käynnistää työtaistelutoimensa tiistaina muun muassa mielenosoituksilla.

Kokoomuksen kansanedustajan sekä työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajan Saara-Sofia Sirénin mukaan vuorovaikutusta käydään koko ajan. Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) aikoo tavata järjestöjen edustajia keskiviikkona.

– Tilanne olisi varmasti kaikkein rakentavin, jos me kuulisimme, mitkä ne vaihtoehdot ovat. On vähän hankala asetelma tälle neuvottelulle ja lisäneuvottelujen peräänkuuluttamiselle, jos lähtökohta on se, että mitkään hallituksen esittämistä ratkaisuista eivät käy, Sirén vastasi Niemi-Laineelle.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mielestä työryhmissä on käyty hyvää keskustelua. Yrittäjien näkökulmasta hallituksen toimet ovat pääosin myönteisiä.

– Meillä on vuosikymmenet, vuosi toisensa jälkeen heikennetty ja vaikeutettu työnantajayrittäjänä toimimista. Me on tuotu oikeastaan vain uutta sääntelyä, joka hankaloittaa työnantajana toimimista, ja sen seurauksena pienten työnantajien määrä romahtaa. Tähän tarvitaan muutos.

Niemi-Laineen mukaan hallituksen toimet ovat pois työntekijän kukkarosta, vaikka työnantajapuoleenkin pitäisi kohdistaa toimia. Neuvotteluhalukkuutta ay-puolelta löytyy yhä.

– Puoliväliin pitää tulla kaikkien vastaan. Ei voi olla niin, että yksi saa kaiken ja kaikki muut katsovat siinä ympärillä. Tämä epäoikeudenmukaisuus tulee aiheuttamaan ihan varmasti luottamuspulan tässä yhteiskunnassa.

