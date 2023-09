Yli 800 porilaista menettää tilin, jolta on saanut kolmen prosentin korkoa

Porin kaupunki lopettaa henkilöstökassansa, joka on perustettu noin 80 vuotta sitten.

Talletuksia kassassa on ollut 460 työntekijällä ja lisäksi 380 kaupungin entisellä, nyt jo eläkkeelle siirtyneellä työntekijällä.

Korkea korko houkutellut

Henkilöstökassa on maksanut jäsenilleen peruskorkoon sidottua korkoa: alkuvuonna maksettu talletuskorko oli 1,75 prosenttia ja heinäkuun alusta lähtien peräti kolme prosenttia.

Korkeakorkoisesta säästömuodosta ei ole viime vuosina enää pidetty isoa ääntä, joten monet nuoremmat kaupungin työntekijät tuskin edes tietävät kassan olemassaolosta.

– Joku voisi kysyä, onko tämä ollut tasa-arvoista, kaupungin talousjohtaja Tuomas Hatanpää sanoi Porin kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Kassat ennen normaalia toimintaa

Hatanpää korosti kokouksessa, että kunnat ovat vähitellen irtaantuneet kassatoiminnasta. Aiemmin kassa on ollut monella paikkakunnalla normaali tapa hankkia kunnalle rahoitusta.

– Helsingissä tämä on vielä jäljellä, mutta he ovat tehneet toiminnasta ammattimaista ja ovat pankkisääntelyn piirissä, toisin kuin me.

Hatanpää korosti, että Pori on saanut rahaa halvemmalla kuin markkinoilta, mutta käytännössä kaupunki ei ole kassasta suuresti hyötynyt.

– Pori voi menettää korkoina 50 000–100 000 euroa, koska markkinoilla raha on kalliimpaa. Mutta joutuisimme satsaamaan henkilöstökassan ylläpitoon helposti kaksin- tai kolminkertaisen määrän, jos jatkaisimme sitä, Hatanpää kuvaili Porin kaupunginvaltuustolle.

Tytäryhtiöiden talletusoikeus säilyy hiukan kauemmin

Henkilötallettajien lisäksi kassaan on talletettu Porin kaupungin tytäryhtiöiden rahoja. Näitä on määrällisesti enemmän kuin henkilöstön talletuksia.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Pori lopettaa henkilöstökassatoiminnan henkilöasiakkaiden osalta tämän vuoden aikana. Tytäryhtiöiden osalta kassan lopetus toteutuu kahden vuoden aikana.