Ähtärin eläinpuiston toiminta jatkuu normaaliin tapaan suurten kysymysten keskellä – toimitusjohtaja: ”Ilmoitamme heti, kun jotain kerrottavaa on”

Eläinpuistosta on aiemmin kerrottu, että muun muassa pandojen tulevaisuudesta tehtään ratkaisuja kesäkauden jälkeen. Tarkkoja päivämääriä päätöksille ei kerrota.

Ähtärin eläinpuiston ja pandojen yhteisen taipaleen jatkuminen on yhä vailla vastausta.

Toistaiseksi päätöksiä suuntaan tai toiseen talousvaikeuksissa olevassa eläinpuistoissa ei ole tehty.

Eläinpuiston toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja olivat maanantaina kaupunginhallituksen kuultavana. Ähtärin kaupunki omistaa eläinpuiston osakkeista 99,6 prosenttia.

Toimitusjohtaja Arja Väliaho korostaa, ettei kuuleminen ole millään tavoin julkinen tai ulkopuolisille korville tarkoitettu.

– Kyseessä oli kaupunkikonserniin kuuluvan tytäryhtiön toiminnan normaali kuuleminen. Näitä on pari kertaa vuodessa. Tämä on normaali käytäntö, jolloin keskustellaan ja kaupunginhallituksella on mahdollisuus kysellä tytäryhtiön toiminnasta tarkemmin.

Aiemmin on kerrottu, että ratkaisuja eläinpuiston ja pandojen tulevaisuudesta tehdään kesäkauden jälkeen, kun sesongin tulos on summattu. Julkisuuteen on lausuttu, että syyskuussa ollaan asioiden suhteen monella tapaa viisaampia.

Väliahon mukaan mitään ylimääräistä kokousta tai muita toimia ei ole tällä hetkellä eläinpuiston hallituksella tekeillä.

– Eläinpuiston toiminta jatkuu ihan normaalina. Markkinoimme parhaillaan syyslomakautta ja pikkujouluja.

Eläinpuiston hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Väliaho ei muista tarkalleen, koska seuraava kokous on.

– Tässä pian se on. Ja mitä tulee tehtäviin päätöksiin, niin olemme tiedotusvälineille sanoneet, että me ilmoitamme heti, kun jotain kerrottavaa on, Väliaho lupaa.

Eläinpuiston talous vaatii toimia

Ähtärin eläinpuiston talousvaikeuksista on uutisoitu jo pitkään.

Pandojen palauttaminen Kiinaan nousi keskusteluun vuonna 2020, kun koronaepidemia sulki eläinpuiston yli kahdeksi kuukaudeksi.

Tammikuussa 2023 eläinpuistolle lupailtiin viiden miljoonan avustusta valtion lisätalousarviossa. Tällä rahalla eläinpuisto olisi säätiöittänyt pandatoiminnan. Sitten tuki peruttiin.

Ministeriön virkatyöryhmä selvitti alkuvuodesta valtion mahdollisuuksia tukea pandojen pitoa taloudellisesti. Työryhmän raportin mukaan tukeminen on mahdollista, jos eläinpuistoyhtiön toiminta on taloudellisesti terveellä pohjalla.

Isopandat Lumi ja Pyry tuotiin Suomeen tammikuussa 2018.