Tavallista lämpimämpi syyskuu on hurmannut monet – näin ihmiset ottavat tilanteesta ilon irti

Kotkan keskustassa syyskuinen päivä on lämmin ja aurinkoinen. Kaupungilla kulkee paljon ihmisiä, jotka eivät kiirehdi kauppoihin, vaan nauttivat mukavasta säästä.

Ulkoiluvaatteisiin pukeutuneet Anja Kolehmainen ja Juhani Pellinen iloitsevat lämpimistä päivistä.

– Ihanaa on ja hyvä syksy. Nyt ollaan lenkillä, mutta sitten lähdetään puutarhamökille ja touhutaan siellä, kertoo Kolehmainen.

Mökillä on Kolehmaisen mukaan nyt paljon mukavaa puuhaa, muun muassa kukkien katkomista, kasvimaan kääntämistä ja sadonkorjuuta.

– Sieltä saa punajuuria, perunoita, tilliä, persiljaa, marjoja, kurpitsoja ja omenoita, luettelee Kolehmainen.

Sato on ollut hänen mukaansa keskinkertainen, paitsi omenasato on huono.

– Naapurilla on parempi omenapuu, nauraa Kolehmainen.

Avaa kuvien katselu Anja Kolehmainen ja Juhani pellinen nauttivat syksyn puutarhatöistä. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Syyskuun lopun ylimmät lämpötilat ovat muutaman asteen tavallista korkeampia. Ylen meteorologi Matti Huutosen mukaan syyskuun lämpöennätys etenkin etelässä voi mennä uusiksi.

Syynä lämpimään syyskuuhun on idän korkeapaineen ja Pohjois-Atlantin matalan välistä Suomeen liikkuneet lämpimät ilmamassat etelän suunnalta. Etelärannikolla vielä melko lämmin meri pitää osin myös lämpöä yllä.

Kuuntele, miten ihmiset nauttivat lämpimästä syksystä. Toimittajana Maija Tuunila.

”Olen ollut ulkona normaalia enemmän”

Ella Koskivirta istuskelee kavereiden kanssa penkillä Kotkan kauppatorin kupeessa.

– Tuulisina päivinä on vähän ärsyttävää, mutta tällaisina aurinkoisina ja tyyninä päivinä on tosi lämmintä, sanoo Koskivirta.

Hän on lämpimän syksyn myötä käynyt paljon juoksulenkeillä ja ulkoiluttamassa koiria.

– Muutenkin olen ollut ulkona normaalia enemmän.

Avaa kuvien katselu Ella Koskivirta on ulkoillut lämpimänä syksynä normaalia enemmän. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Koiralenkki on samalla sieniretki

Myös Nina Salmi on hyödyntänyt lämpimiä syyskuun päiviä ulkoilemalla paljon.

– Olen muun muassa käynyt aamuisin uimassa meressä. Se on aivan ihanaa, kun aurinko paistaa ja on lämmin. Toki vesi on syyskuussa jo aika vilakkaa, mutta se virkistää ja herättää mukavasti päivään.

Salmi käy koiriensa kanssa lenkeillä, jotka ovat samalla myös sieniretkiä.

– Sieniä on todella paljon. Ja mikä on sen upeampaa kuin kuusimetsä, jossa on ihana vihreä pohja ja siellä niitä sieniä. Se on aisteillekin aivan ihanaa, rauhoittavaa, sanoo Salmi.

Avaa kuvien katselu Nina Salmi hyödyntää koiralenkeillä tyhjiä kakkapusseja sienestämiseen. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Vaikka Salmi näkee paljon sieniä, hän kerää niitä maltillisesti.

– Minulla ei ole mukana koria, mutta koirien kakkapusseja on. Eli kotiin lähtee mukaan aina yksi kakkapussillinen sieniä, nauraa Salmi.

Oletko sinä nauttinut syyskuusta? Voit kommentoida 27.9. kello 23 asti.