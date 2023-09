Michael Monroe haastoi hänestä dokumenttielokuvan tehneen yhtiön oikeuteen – viisi vuotta elokuvaa tehnyt ohjaaja aikoo silti julkaista sen

Rockmuusikosta on tulossa perjantaina 29. syyskuuta ensi-iltaan uusi dokumenttielokuva, mutta taustalla muhii erikoinen kiista toisestakin dokumentista.

Rockmuusikko Michael Monroe vaatii, että Helsingin käräjäoikeus kieltää Love U Mean It -tuotantoyhtiötä levittämästä Michael Monroe -dokumenttielokuvaa ilman hänen lupaansa. Lisäksi Monroe vaatii tuotantoyhtiötä korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Huhtikuussa 2022 Helsingin käräjäoikeudelle saapuneesta haasteesta ei käy ilmi, onko Monroe tyytymätön dokumentin sisältöön.

Kyseinen dokumenttielokuva julkaistiin suoratoistopalvelu Elisa Viihteessä 27. joulukuuta 2021. Se oli nähtävillä muutaman päivän ajan. Vuonna 2022 Elisa päätyi keskeyttämään dokumentin jakelun Monroen ja tuotantoyhtiön välisten epäselvyyksien takia.

Elokuvan ohjaajan ja Love U Mean It -tuotantoyhtiön toimitusjohtajan Saku-Petteri Perinnön mukaan tuotantoyhtiö omistaa dokumentin oikeudet, ja sitä on jaeltu olemassa olevien jakelusopimuksien mukaan laillisesti.

Monroesta on tehty myös toinen dokumenttielokuva, joka saa ensi-iltansa elokuvateattereissa perjantaina 29. syyskuuta. Sen pääohjaaja on Pete Eklund. Tämä Kaiho Republic -tuotantoyhtiön elokuva sai alkunsa loppukesällä 2020.

Vielä toukokuussa 2020 Love U Mean It -tuotantoyhtiö oli pyytänyt Monroeta osallistumaan keskeneräisen dokumentin loppuun saattamiseen. Monroe oli kieltäytynyt.

Molempien dokumenttien nimi on Michael Monroe.

”Dokumentti julkaistaan kyllä”

Love U Mean It -yhtiön toimitusjohtaja, ohjaaja Saku-Petteri Perintö vastasi Ylen kysymyksiin sähköpostitse.

– Tilanne on hieman absurdi. Teimme vuosia kaiken, mitä hän pyysi ja sillä tavalla, kuin hän pyysi. Olemme käyttäneet huomattavia summia rahaa ja toimineet ammattimaisesti läpi projektin. Aika kova kiitos kaikesta tämä oikeuteen meno, huomauttaa Perintö.

Perinnön näkemys on, että dokumentti julkaistaan kyllä uudestaan.

– Tulemme sen totta kai julkaisemaan. Mahdollisesti pian.

Perintö kertoo olevansa hämmentynyt Monroen toiminnasta.

Monroe ei kommentoi asiaa

Kiistelty dokumentti oli tarkoitus julkaista jo 2017. Perintö kertoo, että aikataulusta oli sovittu Monroen ja elokuvateatteriketju Finnkinon kanssa.

– Näytimme elokuvan Finnkinolle yhdessä sovittuna ajankohtana. Michael halusi siihen vielä muutoksia ja sovimme uuden aikataulun Finnkinon ja Michaelin kanssa. Teimme laajasti lisäkuvauksia ja editoimme dokumenttia hänen toiveidensa mukaan. Kuitenkin jälleen, kun ensi-ilta lähestyi, Michael perääntyi, Perintö arvioi.

Pian elokuvateattereissa nähtävän tuoreen dokumentin ohjaaja Pete Eklund painotti tekstiviestissään Ylelle, että he eivät missään vaiheessa ole vaatineet yksinoikeutta Michael Monroelta miltään osin.

Michael Monroe ei kommentoi asiaa:

– Asia on Michaelin osalta vireellä haasteella, joten hän ei kommentoi, vastasi viestintätoimisto Liekki Promotionin Nora Norrlin Ylelle.

Ilta-Sanomat kertoi ensin, että Michael Monroe haastoi dokumenttinsa tekijän oikeuteen.