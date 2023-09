Koirapartiot etsivät nyt kadonneen Saara Arvan ruumista Pohjois-Savossa – poliisi sai tänä aamuna parikymmentä vihjettä alueelta

Poliisi on aloittanut laajat etsinnät Saara Arvan löytämiseksi paikasta, josta poliisi on saanut runsaasti vihjeitä. Mika Morningin uhriksi epäiltyä Arvaa etsitään maastosta ja vedestä neljän koiran ja neljän koiraohjaajan voimin.

Pohjois-Savossa Keiteleen ja Konneveden välissä Neiturin kanavalla on parhaillaan käynnissä vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan etsintä. Ruumista etsitään tulevina päivinä myös Vesannolla ja Tervossa.

Poliisi on aiemmin kertonut, että Arvan henkirikoksesta epäillään useista naisiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomittua Mika Moringia.

35-vuotiaana kadonneen Arvan etsintäalue on rajattu yleisövihjeiden ja esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella. Runsas vihjeiden määrä on tehnyt alueesta erityisen kiinnostavan. Pelkästään tänä aamuna poliisille on tullut parisenkymmentä vihjettä alueelta.

– Viimeksi tänä aamuna tuli vihje, että kaksikko on aikaisemmin nähty täällä, sanoo rikoskomisario Antti Aamuvuori Itä-Suomen poliisista.

Avaa kuvien katselu Poliisi käyttää robottikameraa vedenalaisiin etsintöihin. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Arvaa etsitään nyt maastosta ja vedestä myös siksi, että syksy on hyvää aikaa etsinnälle.

– Lehdet ovat vielä puissa ja ei ole enää hirveän lämmin. Työolosuhteet maastossa ja vesistössä ovat kohtalaisen hyvät.

Poliisi on järjestänyt alueella jo yli parikymmentä etsintää

Arvaa etsitään neljän koiran ja neljän koiranohjaajan kanssa. Vesietsintöjä tehdään veneellä ja robottikameralla veden alla. Etsintä kestää neljä päivää. Jos Arvaa ei löydy, poliisi siirtyy vihjeiden ja esitutkintamateriaalin viitoittamana seuraavaan paikkaan.

Neljä vuotta sitten kadonneen ihmisen etsiminen on haastavaa sekä vedessä että maastossa. Saara Arvaa etsitään alueelta nyt 21. kertaa.

Avaa kuvien katselu Neiturin kanavalla tehdään etsintöjä veneellä ja robottikameroilla. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Poliisi ei ole löytänyt vielä mitään varmasti Saara Arvaan liittyvää tutkinnassaan.

– Jotakin olemme maastosta löytäneet, mutta sitä ei voi varmaksi sanoa, että liittyykö se sitten Saara Arvaan. Tiedämme, että kaksikko on aika pitkään ollut Vesannon seudulla ja heidän jälkeensä on jäänyt muun muassa roskia. On vaikea sanoa, löydämmekö vainajaa.

Etsintä jatkuu, kunnes Arva löytyy

Talvella etsintöjä ei enää jatketa lumen takia. Jos ruumista ei löydy syksyn etsinnöissä, jatkuvat etsinnät jälleen keväällä.

– Kyllä me täällä käydään niin kauan, että Arva on löytynyt, sanoo Aamuvuori.

Avaa kuvien katselu Vanhempi konstaapeli Toni Tarkiainen ja 7-vuotias poliisikoira Viksu etsivät Saara Arvaa Neiturin kanavalla. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Poliisi toivoo edelleen vihjeitä Arvasta esimerkiksi ulkoilijoilta, marjastajilta, metsästäjiltä ja muilla alueella liikkuvilta. Erityisesti tiedot vaatekappaleista ja muusta ihmiseen liittyvästä on tärkeä raportoida Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen tai -sähköpostiin: 0295 415 232, vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.