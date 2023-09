Hawk-harjoittelukoneiden lentokiellon päättyminen häämöttää – Ilmasotakoulu saamassa myös uuden simulaattorin

Iso osa Hawk-koneista on ollut lentokiellossa toukokuusta asti.

Toukokuussa sattuneen onnettomuuden jälkeen osa harjoitteluun tarkoitetuista Hawk-koneista on yhä lentokiellossa. Nyt tutkinnan loppu häämöttää ja koneet pääsevät ehkä viimein ilmaan.

Osa ilmasotakoulun Hawk-harjoituskoneista on yhä lentokiellossa toukokuussa sattuneen turman jäljiltä. Tuolloin yksi koneista tuhoutui täysin Keuruulla harjoituksen yhteydessä. Kaksi lentäjää pelastautui koneesta.

Syynä turmaan oli moottorivaurio, jota on tutkittu pitkään ja hartaasti.

– Ilman muuta on vaikeuttanut harjoittelua, mutta ei merkittävästi, Ilmasotakoulun johtaja, eversti Vesa Mäntylä kuvailee tilannetta.

Lentoharjoittelu on jatkunut kesäkuusta asti osalla MK 66 -luokan Hawk-koneista. Mäntylän mukaan vajetta on siis ollut, mutta ei ”mahdottomasti”.

Ilmavoimilla on käytössään kolmea eri mallia Hawkista. Kesällä pudonnut kone oli vanhin käytössä olleista.

Moottorivaurion syytä on tutkittu kansainvälisten kumppaneiden kanssa, mukana on ollut valmistaja Rolls-Royce ja osia toimittava Safran. Aivan juurisyytä moottorin sammumiseen on ollut Mäntylän mukaan hankala löytää, mutta nyt tutkinta alkaa olla niin loppuvaiheessa, että turmakoneen malli MK 51 pääsee pian jo takaisin palveluskäyttöön.

– Ensi viikolla mahdollisesti puretaan tämä lentokielto asteittain, Mäntylä sanoo.

Asteittainen purkaminen tarkoittaa, että koneille tehdään tiettyjä testejä ja ne läpäistyään Hawkit voidaan vapauttaa ilmaan yksi kerrallaan.

Uusi Hawk-simulaattori tulossa

Hawkien lisäksi Ilmasotakoulussa harjoitellaan myös pian uudella simulaattorilla, sillä aseteollisuusyritys Patria kertoi tänään sopineensa Puolustusvoimien kanssa uuden Hawk-simulaattorin toimittamisesta koulutustarpeisiin vuonna 2026.

– Simulaattori mikä meillä on, on todellakin vanha versio, Mäntylä kertoo tällä hetkellä käytössä olevasta laitteesta.

Vanha simulaattori on niin iäkäs, että uusi tarvitaan jo varaosien saatavuudenkin takia.

Oikealla koneella lentämistä simulaattori ei korvaa, mutta esimerkiksi hätätoimenpiteiden harjoitteluun simulaattori kelpaa Mäntylän mukaan hyvin. Uuden simulaattorin voi myös verkottaa ilmassa oleviin harjoittelukoneisiin niin, että osa koulutettavista on simulaattorissa ja osa oikeissa koneissa.