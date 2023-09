Porin hajonnutta vesiputkea korjataan keskellä kuraista metsää – tältä siellä näyttää

Porin rikkoontunutta päävesijohtoa korjataan hankalissa olosuhteissa.

Vuoto havaittiin eilen metsässä Porin Noormarkun alueella, lähellä Harjakankaan tekopohjavesilaitosta – käytännössä keskellä metsää.

– Vuoto löytyi silmämääräisellä havainnolla. Ajettiin vesitie läpi ja nähtiin, missä kohtaa pulppuaa, kertoo putkimestari Jarkko Kemppi Porin Vedestä.

Kempin mukaan korjaustyössä on monta hankalaa tekijää.

– Kaluston saaminen tänne on hankalaa, kulkuväylä on kapea. Paikalle piti hankkia lisäsähköä. Täältä on myös pitkä matka hakea lisää osia ja työkaluja ja maastoa on vaikea kaivaa.

Avaa kuvien katselu Päävesijohdon korjaaminen ottaa aikansa, osin hankalakulkuisen maaston takia. Kuva: Katja Halinen / Yle

Käytännössä rikkoontunut putkenpätkä poistetaan ja tilalle laitetaan samanmittainen, noin viisimetrinen PET-muovista tehty osa. Korjauksen jälkeen putkea pitää vielä huuhdella ja vedestä täytyy ottaa näytteet, jotka on analysoitava ennen käyttöönottoa.

– Tämä on kokonaisuudessaan pitkä prosessi. Analysointiin menee vähintään vuorokausi, ellei enemmän, Kemppi sanoo.

Porin kaupungin alueella on ilmennyt kahden päivän aikana neljä putkivuotoa. Porin Veden mukaan veden paineet alkavat olla normaalit, mutta vedessä voi paikoin edelleen olla hieman värjäymää. Vesi voi myös maistua hieman erilaiselta.