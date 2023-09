Ruotsin Nato-jäsenyys sai yllättävän käänteen – Nyt Turkkikin sitoo hävittäjäkaupan Ruotsin jäsenyyteen

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mukaan Yhdysvallat on yhdistänyt F-16-hävittäjien myymisen Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnille.

Erdoğan kommentoi asiaa toimittajille tiistaina.

Turkki on aiemmin kiistänyt hävittäjien ja Ruotsin Nato-jäsenyyden välillä olevan mitään yhteyttä. Nyt Turkki näyttää kuitenkin sitovan asiat yhteen.

Turkki on pitkään havitellut ostavansa Yhdysvalloista vastaavia F-16-hävittäjiä, joita Ukrainakin on toivonut.

Samaan aikaan Turkki on kuitenkin kieltäytynyt hyväksymästä Ruotsia Nato-jäseneksi vastoin Washingtonin selvää toivetta.

– Jos Yhdysvallat pitää lupauksensa, niin myös meidän parlamentti täyttää sen. Turkin parlamentilla tulee olemaan viimeinen sana Ruotsin Nato-jäsenyydessä, Erdoğan sanoi.

Esteenä toiminut senaattori korruptioskandaalissa

Kolmiodraaman keskiössä on ollut yhdysvaltalaissenaattori Bob Menendez. Käytännössä hän on estänyt hävittäjien myymisen Turkille. Menendez on Yhdysvaltain senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Tämä saattaa kuitenkin pian muuttua, sillä Menendezin poliittinen ura on nyt vaakalaudalla.

Demokraattisenaattorin kotiin tehtiin viime viikolla ratsia, jonka aikana löydettiin muun muassa valtavat määrät käteistä sekä kultaharkkoja. Häntä syytetään lahjusten ottamisesta.

Turkille Menendez on ollut kivi kengässä. Nyt Erdoğan ottaakin ilon irti senaattorin kohtalosta.

Syytteiden nostamisen vuoksi Menendez on luopunut väliaikaisesti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta, mutta hän ei ole suostunut eroamaan senaattorin tehtävästä.

– Menendez on nyt poissa kuvioista. Tämä on meille eduksi, sanoi Erdoğan puhuessaan toimittajille lentokoneessa.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltalaissenaattori Bob Menendezillä on tukalat paikat. Kuva: Bonnie Cash / EPA

Juttua päivitetty 26.9.2023 kello 16.57 tiedolla Menendezin päätöksestä astua alas toistaiseksi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta.