Vuosien varrella Marja on kehittänyt kikkoja, jotka nopeuttavat taululla tulkkaamista. Hänen räpäyttäessä ripsiään kahdesti on sanassa kaksi samaa kirjainta peräkkäin. Kun avustaja tulkkaa taululta “KVP”, osaa hän hakea kuumavesipullon. “MP” on taas tullut tutuksi mustikkapiirakkakahvina.