Tasainen alku

Suomen ja Romanian välistä Kansojen liigan ottelua on pelattu kuusi minuuttia. Pelin alku on ollut tasainen, vaikka se onkin edennyt Suomen hallinnassa. Suomi on saanut muutaman erikoistilanteen, musta niistä ei ole saatu maalintekouhkaa.

Romania on kertaalleen päässyt Suomen rangaistusalueelle, mutta se tilanne kuivui kasaan, kun keskitys meni maalivahti Anna Tammisen käsiin.